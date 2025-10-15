¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï´°Á´¤Ë¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×ÂçÁêËÐ34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥ó¥É¥ó³«ºÅ¤Ë±Ñ»æ¤¬·Ù¾â¡ÖÎÏ»Î¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡×
34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î¤¿¤á¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤(C)Getty Images
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î15¡Á19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ±ÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1991Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¡£²ñ¾ì¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº°¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Î³¹¤òïèÊâ¤¹¤ë²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤äÂç¤ÎÎ¤¤é40¿Í°Ê¾å¤ÎÎÏ»Î¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£¸½ÃÏ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢±Ñ»æ¡ØThe SUN¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÏ»Î¤¬µÒÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ù¹ð¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡¢¿ÀÀ»¤Êµ·¼°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¸òºø¤¹¤ë¼èÁÈ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ØThe SUN¡Ù¤Ï²ñ¾ìÂ¦¤Î¡Ö¶¥µ»¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ´ÑµÒÀÊÉÕ¶á¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤Þ¤¿¤ÏÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ´µ¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤ÏÎÏ»Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÅÚÉ¶¤«¤é±ö¤äº½¤¬¤Þ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¡£ÆüËÜÆ±ÍÍ¤ËÎÏ»Î¤È´ÑµÒ¤Î´Ö¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇÁ°Îó¤ÏºÂÉÛÃÄ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖÂ¹ø¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ø¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«¸ÊÀÕÇ¤¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂçÁêËÐ¤ÎÀâÌÀ¤È¤·¤Æ¡Ö1500Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¿ÀÆ»¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¶¥µ»¤À¡£ÎÏ»Î¤Ï¡È¤Þ¤ï¤·¡É¤Î¤ß¤òÃå¤±¡¢±ö¤ò¤Þ¤¤¤ÆÅÚÉ¶¤òÀ¶¤á¡¢¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤ÊÅÁÅý¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£·ã¤·¤µ¤È´í¸±À¤«¤é¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ï8ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎºÇÁ°Îó´ÑÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ìó5000ÀÊ¤Î²ñ¾ì¤Ï5Æü´Ö¡¢Ëþ°÷¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó³®Àû¤Ï¡È°ìÀ¤°ìÂå¤Îµ¡²ñ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ë±Ñ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]