ÆîÌîÂó¼Â¡¢22ºÐ¤òMVP»ØÌ¾¡Ö¤¹¤´¤¤°ÂÄê´¶¡×¡¡¼éÈ÷¿Ø¤Ë´¶¼Õ¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¡Ö²¿²ó¤â»ß¤á¤¿¡×
¼ç¾¡¦ÆîÌîÂó¼Â¤¬MVP¤Ë»ØÌ¾¡Ö½ßÇ·²ð¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡0-2¤Î¸åÈ¾¤ËÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë1ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ËMVP¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö½ßÇ·²ð¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¾Î»¿¤·¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÆüËÜ¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤éÆîÌî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾26Ê¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢WÇÕÍ¥¾¡5²ó¤ò¸Ø¤ë²¦¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎMVP¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÆîÌî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢³Î¤«¤Ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¤Ë°ì¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â¡¢½ßÇ·²ð¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¡£ºÇ¸å¤â¡¢²¿²ó¤â»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡×¤È¡¢½ªÈ×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤òËÉ¤¤¤À¥×¥ì¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤¬¼ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤Áª¼ê¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Î»ëÌî¤Î¹¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë