韓国で「韓食バイキング（ハンシク・ビュッフェ）」の人気が高まっている。日本でいう食べ放題・盛り放題のサービスだが、日本ではまずお目にかかれないリーズナブルなお値段だ。現地ではビジネスマンを中心に支持を集めているが、喜んでばかりもいられない実情もあるようだ。現地ジャーナリストのノ・ミンハ氏がレポートする。

【写真】どこか哀愁漂う？韓国でブームの様相を呈している「食べ放題」メニュー

ソウル地下鉄「江南駅」に隣接する3号線・新盆唐線の良才（ヤンジェ）駅。大小の会社がひしめき、ビジネスマンのランチ競争も苛烈なこの地で、昼時になると一部の店は大きな賑わいを見せている。「韓食バイキング」を提供する店だ。

筆者が最近食べたランチの韓食バイキング。ランチタイム（午前11時30分〜午後1時30分）限定で、9,000ウォンから1万ウォンの価格帯というところが多い。丸皿に色々な食べ物を雑多に盛り込める店や、学校給食のようなプレートにメニューをよそう店など、形式はさまざま。（撮影：ノ・ミンハ）

といっても、専門店ではない。普段は韓国料理店、夜は居酒屋を営むような個人店が、昼の時間帯だけ韓食バイキングのサービスを行っているのだ。多くは1万ウォン（約1,060円）で、昼の12時から午後2時頃までをバイキングタイムと設定し、その間はトレーに好きなだけ料理を盛って食べられる、という仕組みだ。

ご飯、汁物、キムチ（またはカクテキ）がつき、ほかのメニューは基本的に日替り。トンカツやチキン、酢豚、ウインナーやスパゲティ、スープ、ハンバーグ、ナス炒め、たこ焼き、ナゲット、目玉焼きなど、和洋中も取り揃えている。レトルト食品をそのまま出しているような店もある。

もはやブームの様相

興味深いのは、「韓食バイキング」を大々的に謳うわけでもなく、グルメサイトに登録もしていないような個人店がこうしたサービスを行っているという点。店先の黒板に「今日のメニュー」を書くだけで、宣伝しなくともビジネスマンが自然と集まってくるという。

人気の秘密は、言うまでもなく安さである。物価高と長引く景気低迷の時代に、これだけの品数を1万ウォンで好きなだけ食べられるのだから、わざわざ他の店に行く必要がない……ということらしい。個人店としても、苛烈な生き残り戦略の一手として、「食べ放題」に参入せざるをえない、ということもあるようだ。

韓食バイキングの店は良才駅に限らず、ビジネスエリアなら必ず2〜3軒はあるといっていい。たとえば2号線・瑞草（ソチョク）駅や5号線・光化門駅、九老デジタル団地駅、トゥクソム駅、汝矣（ヨイド）島駅、市庁駅など。その広がりはブームと呼べるかもしれない。

人気ぶりはSNSでも証明されている。ユーチューブやティックトック、インスタグラムには、日替わりメニューをトレーに盛りつけて紹介するショート動画が続々投稿されている。それらには「行きつけの韓食バイキングより豪華」「ビジネスマンじゃないけれど、わざわざ食べに行きたい」といったコメントが並ぶ。

ホンパプ文化が失われる？

筆者も8月、汝矣島駅近くの韓食バイキング店に入ってみた。正午にはすでに満席状態。夜はチキン専門店になるようで、揚げ物には自信があるようだった。料理はやはり多彩で、トレーに載せきれないほど。にもかかわらず1万ウォン。普通の店でこれらを頼んだら、この金額ではとても収まらないボリュームだ。味も悪くない。新鮮なフルーツまで食べられ、デザートも用意されている……。

常連だという後輩記者はこう話す。

「大学時代は安くておいしい学食があったけれど、卒業後は食べられなくなった。韓食バイキングはその代わりです。安くてメニューが豊富、味もいい。何よりひとりで食べても人目を気にしなくてすむのが大きなメリット」

確かに韓国では「ホンパプ（ひとり飯）」を避ける文化はまだ根強く残っている。ランチタイムに一人客を断る店すらある。会社員がひとりで食べていると「職場で問題を抱えているのでは」と見られがちだ。しかし、筆者は韓食バイキングではひとりで食事をしても、何の違和感を覚えなかった。実際、周囲にもひとり客は多かった。“コスパ飯”の側面が強い食事だからだろうか。ビジネスマンの食習慣も不況の中で様変わりを見せているようにも映る。こうした風景が当たり前になれば、「ホンパフ」を特別視することもなくなるのだろうか。

チェーンも続々とサービス導入

この韓食バイキングに目をつけ、チェーン展開する企業もある。代表格は焼肉バイキングの「明倫ジンサカルビ」で、味付けカルビやサムギョプサル、骨付き肉、ステーキ、味付けウナギ、辛口タッカルビに加え、トッポッキや揚げ物、チャプチェ、野菜、さらにパンやドリンクも食べ放題という大判振る舞いだ。全国に店舗を構え、SNSを通じて海外にも知られている。日本人観光客の投稿も少なくない。

かくいう筆者も常連で、2万ウォン（約2,120円）もしない値段で炭火焼肉が好きなだけ食べられるので、他の焼肉店に行く理由がなくなってしまった。「明倫ジンサカルビ」以外にも、「火炉商会」「オントリセンコギ」「トンクンソ」「宴会の達人」などが韓食バイキングに参入してきた。「江南豚商会」は店舗数こそ少ないが、観光客が多い江南駅や明洞、弘大入口にあるため、観光で訪れる日本人も目にする機会が多いだろう。

日本の「しゃぶしゃぶ」はかねてより韓国でも浸透しているが、そうしたチェーン店も韓食バイキングに流れ込んできている。明倫ジンサカルビの系列である「Shabu All Day」は、全国展開するしゃぶしゃぶバイキングで、肉も野菜も注文し放題であるのに加え、やはり韓食や洋食メニューも揃う。店舗によって差はあるが、平日ランチは平均で約25,400ウォン（2,850円）ほど。前出の店よりは高いものの「この内容なら決して高くない」と人気で、有名芸能人が広告塔を務めている。競合チェーンも対抗し、追加肉を有料から食べ放題へと切り替えるところも出てきている。

さらに“異色バイキング”も話題を読んでいる。トッポッキ専門の「トゥッキ」、フライドチキンの「BBQチキン」のバイキングはチーズボールやソトクソトク（ソーセージとトッポッキ餅を使った串グルメ）なども食べ放題だ。ほかにも、中華料理、ウナギ、カンジャンケジャン、貝焼き、タッカルビなど、多彩なバイキングが次々登場している。

思わぬ弊害も

良いところばかりに見える韓食バイキングだが、課題もある。文化部の記者はこう指摘した。

「韓食バイキングは確かに安く多彩なメニューを楽しめますが、一部の大チェーンを除けば、基本は韓国人でいっぱい。外国人観光客には情報が乏しく、雰囲気的なハードルも高い。結果的に、内需に閉じたまま成長の限界を迎える可能性もあります。またあちこちがバイキング化すれば、味や質が落ちるのは必至。食の多様性も失われかねません。実際、味を守るためバイキングを提供するのを拒み、客足が落ちて閉店した名店もありました。残念なことです」

ノ・ミンハ／現地ジャーナリスト

デイリー新潮編集部