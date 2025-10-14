この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「【出勤前】帰らないインコズへの交渉が個性的すぎたw」を公開。

動画では、出勤前の飼い主が、なかなかケージに帰ろうとしない2羽のインコと繰り広げる、個性的で愛情あふれる交渉の様子が収められている。

登場するのは、セキセイインコのひなちゃんと、ジャンボセキセイインコのつっきー君。仲良しコンビの2羽がいつものようにユニークなおしゃべりや遊びを楽しんでいたが、飼い主さんの出勤時間が迫る中、遊び時間が過ぎてもなかなかケージに帰る気配のないインコ達。

そこで飼い主さんはしかたなく交渉を開始。

まず、食いしん坊のひなちゃんには「ごはん」を見せる作戦。するとひなちゃんは一目散にケージへと戻っていくコミカルな様子が笑いを誘う。

一方、手乗りではないつっきー君は同じ作戦には乗らないため、飼い主さんが丁寧に帰る時間であることを説明。しばらく説得するも応じる様子がなく、最終手段であるという「マミーいなくなっちゃうよ」作戦で姿を隠すそぶりを見せると、つっきー君は不安になったのか、あっさりとケージに帰っていった。

それぞれの性格を見抜いた飼い主の巧みな交渉術と、インコたちの素直な反応が笑いを誘っている。

この投稿には「会話成り立ってる！」「ちゃんと会話で説得しているママさんに癒される。」「つっきーがカッコ良すぎw」など、多くのコメントが寄せられれている。

2羽の個性と、それを見守る飼い主さんの温かいやりとりに心が和む映像となっているようだ。