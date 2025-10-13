「日本代表はレベルが高い」ブラジル代表の主力MFが対戦する森保ジャパンに賛辞。名前を挙げた２選手は？「スペースを与えてはいけない」
10月14日に日本代表と親善試合を戦うブラジル代表が13日、会場となる東京スタジアムで前日会見を実施。プレミアリーグのニューカッスルで活躍するMFブルーノ・ギマランイスが登壇した。
イングランドでプレーする三笘薫や鎌田大地について質門を受けた27歳の主力ボランチは、「非常にレベルの高い選手たちだと思う。南野（拓実）もリバプールにいたし、久保（建英）も知っている。日本代表はレベルが高いチームだ」と森保ジャパンを称賛。そのうえで、警戒する点をこう語っている。
「日本代表の研究をすでにしている。ボールをコントロールするチームだ。スペースを与えてはいけないということを念頭に、日本を何とか無効化して、我々の方が素晴らしいゲームをしたい」
森保ジャパンの実力を高く評価しているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の寸評・採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
イングランドでプレーする三笘薫や鎌田大地について質門を受けた27歳の主力ボランチは、「非常にレベルの高い選手たちだと思う。南野（拓実）もリバプールにいたし、久保（建英）も知っている。日本代表はレベルが高いチームだ」と森保ジャパンを称賛。そのうえで、警戒する点をこう語っている。
「日本代表の研究をすでにしている。ボールをコントロールするチームだ。スペースを与えてはいけないということを念頭に、日本を何とか無効化して、我々の方が素晴らしいゲームをしたい」
森保ジャパンの実力を高く評価しているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の寸評・採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ