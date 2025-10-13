頭の悪い人は「ずっと被害者」として生きている。じゃあ頭のいい人はどうするのか。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

被害者意識という罠にどう対処するか

「自分は不当に扱われている」「環境のせいで成果が出ない」といった被害者意識は、多くの人が陥りやすい心理です。

確かに理不尽な出来事は存在しますが、過度な被害者意識にとらわれると行動力が奪われ、停滞を招きます。

本記事では、その罠にどう対処すべきかを整理します。

被害者意識が生まれる背景

人は本来、「世界は公正である」と信じたい傾向があります。

そのため、努力してもうまくいかないと「不公平だ」と感じやすいのです。

また、他人の成功が見えやすいSNS時代では、比較によって不遇感が強まりやすくなっています。

こうして被害者意識は、以前よりも拡大しやすい環境にあります。

被害者意識がもたらす悪循環

被害者意識は一時的に自尊心を守る役割を果たしますが、長期的には悪循環を生みます。

「環境が悪いから仕方ない」と考えると、自分の行動を変える動機を失います。

その結果、本当に改善できる部分にすら手をつけられず、停滞が続いてしまうのです。

対処法：認めつつ距離をとる

被害者意識を完全に消し去ることは現実的ではありません。

重要なのは、それを認めつつ距離をとることです。

「確かに環境は不公平だが、自分ができる範囲で改善できることは何か」と問い直す。

こうした姿勢が、再び行動力を取り戻す第一歩になります。

被害者意識は誰にでも芽生える自然な感情ですが、それに支配されると停滞を招きます。

理不尽さを嘆くのではなく、自分の影響範囲に集中し、小さな行動を積み重ねることが重要です。

自分にできることを淡々と続ける。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、被害者意識の罠を越え、ゆるストイックに生きましょう。