〈資産3億円〉優しき義母の暴走…「遠慮しないで、私を頼ってね」悪意のない言葉に31歳パート主婦、辟易のワケ

初孫の誕生を喜ぶ義母。経済的な援助や生活のサポートはありがたい部分があるものの、あまりの過干渉に「子育ての主導権まで奪われていくようで」と悩むAさん。その内容を見ていきましょう。

印象の良かった義母…孫誕生で状況一変

Aさん（31歳）は地方都市に住む主婦。夫と保育園に通う娘との3人暮らしで、現在はパートで週4日、1日5時間ほど勤務しています。

子育てと仕事の両立は決して楽ではありませんが、「自分で稼ぐ責任感や充実感がある」「子どもが育ったら、いつかは正社員に戻りたい」と思い、日々を頑張っているAさん。



しかし、そんな彼女を深く悩ませている存在がいます。それは、同じ町内に住む義母（64歳）の“過剰な愛情”です。

出産前から始まった「名付け事件」

結婚当初、義母に対して悪い印象はありませんでした。小ぎれいな身なりに穏やかな話し方。「このお義母さんなら、うまくやっていけそう」――そう感じていたといいます。けれど、第一子を妊娠したと伝えた日から、状況が変わり始めました。

「名前はどうするの？ 私も色々考えてみたの。見てみて！」

義母が差し出したメモには、男の子と女の子、それぞれ10個ずつの候補名が。Aさんは「ありがとうございます、参考にしますね」とやんわり受け流しましたが、それ以来、義母からは毎日のように「もう決めた？」「やっぱり“〇〇ちゃん”がいいと思うの！」とLINEが。出産前にもかかわらず、精神的にすり減っていったといいます。

「結局、私たち夫婦で決めた名前を伝えたとき、お義母さんの笑顔がピタッとなくなりました。あの沈黙、今でも忘れられません」

「私だって毎日会いたいのよ」産後の過干渉

出産後、Aさんは一時的に実家に戻るつもりでした。しかしその話を聞いた義母は、「そんな、私も毎日会いたいのよ！」と大騒ぎ。さらに、孫に必要だからと、ありとあらゆるベビー用品を買いそろえ始めました。

「ありがたい気持ちはあります。でも、趣味に合わない服やおもちゃが次々届くんです。しかも“この服、着せた？”“この離乳食もう使った？”と確認のLINEまで。正直、プレッシャーでした。」

悪気はない――むしろ孫思いがゆえの行動です。けれど、Aさんには息苦しさしか残りませんでした。

義母の干渉はそれ以降も続いています。子どもを保育園に入園させたときも、Aさんは仕事の時間を調整し、お迎えを自分でできるようにしていました。しかし、ある日園に行くと、すでに義母が娘を連れて帰っていたのです。

「“忙しいでしょ？ だから私が行っておいたの”って……。“必要ないです”と伝えても、“遠慮しないで”って」

Aさんのスマホには「ちょうど園の近くにいるから、今日のお迎えは任せて！」と、偶然を装うようなLINEまで届くようになりました。

義母は由緒正しき家の生まれのようで、彼女の夫（＝Aさんの義父）は入り婿。話によれば資産は3億円はくだらないといい、援助は惜しみません。

「そろそろこんな習い事をしたら？」と、英会話・スイミング・ピアノのパンフレットを抱えて登場。「女の子だもの、ピアノは絶対に習わせたいの、お願い。私からプレゼントするから」と懇願され、結局Aさんの広いとは言えないマンションの一角に、電子ピアノが置かれることになりました。

さらに、「この部屋、ちょっと殺風景ね」「発表会ではこの服を着せてね」と勝手にカーテンを買ってきたり、着るものを指定してきたり。Aさんは「ありがたいを通り越して、支配されてる気分」と漏らします。

「善意」でも負担になることがある

夫はというと、「母さんには娘がいないから、初孫が女の子でテンション上がってるんだよ。悪気はないんだ」と、あくまで中立の姿勢。しかし、Aさんのストレスは限界に近づいています。

「今から中学校受験、就職、結婚の話までしてくるんですよ。孫を思ってくれているのはわかります。私が甘え下手なだけで、贅沢な悩みなのかもしれません。でも、“この子は私たちの子であって、あなたの子じゃない”と、喉まで出かかる瞬間があります」

このケースから見えてくるのは、善意でも、受け手にとっては負担になり得るという現実です。義母の援助は経済的には助かるものの、親としての主体性を奪われていくような息苦しさを生みます。

愛情や援助をありがたく受け取りながらも、親としての領域は自分たちで守る。その線引きを明確にすることが、家族全員が心地よく暮らすための鍵といえるでしょう。