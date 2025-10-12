「2層構造で持ち運びに便利！」機能性抜群な100均タブレットケース

ダイソーのタブレットケースはシンプルなものが多いですが、珍しいタイプの商品を発見しました！2層構造になっており、小物を収納するためのスペースとメインスペースを分けて使えるのが便利！ポケットやバンドが付いており、小物を上手に持ち運べます。中身が見える蓋になっていて、より賢く使えますよ◎

商品情報

商品名：透けて見える2層タブレットケース（A4、グレー）

価格：￥550（税込）

対応サイズ（約）：13インチ、A4

販売ショップ：ダイソー

2層構造で使い勝手抜群！ダイソーで見つけたタブレットケースが優秀すぎる◎

タブレット用の収納ケースなども手頃な価格で販売されているダイソー。シンプルな商品が多い印象でしたが、高機能なケースが登場していたので購入してみました！

今回ご紹介するのは、こちらの『透けて見える2層タブレットケース（A4、グレー）』。その名の通り、中が透けて見えるタイプのタブレットケースです。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

メインスペースと小物収納スペースの2層構造になっており、アイテムをしっかり分けながら持ち運べます！

大人が使いやすい、おしゃれなグレーカラーでお仕事にも使いやすいです。

13インチのタブレットや、A4サイズのノート、書類などを入れることができます。

タブレットの収納スペースには薄めのクッションが両面に入っていて、タブレットを包み込めるような構造で安心して持ち運べます。

小物収納スペースはポケットとバンド付きで便利！

小物収納スペースには、メッシュポケットとゴムバンドが付いています。

ケースの蓋が透けて見えるので、どこに何が収納されているかパッと把握しやすいのが嬉しいです！

メモ帳やペン、ケーブルなどをひとまとめにできて便利。

このバンドがかなり便利で、充電ケーブルを束ねるためのアイテムがなくても差し込むだけでまとまるので、持ち運びやすいのが気に入りました！

今回は、ダイソーの『透けて見える2層タブレットケース（A4、グレー）』をご紹介しました。

タブレットと小物を一緒に持ち運ぶことが多い方には、とってもおすすめの商品です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。