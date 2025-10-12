この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【歯を失う】歯周病はホームケアで治る！正しい歯磨きで歯茎・歯肉を守って歯茎下がりを防ぐ方法を徹底解説します【歯医者 プラーク 歯ブラシ 歯間ブラシ フロス】――この動画で語ったのは、ハプラス歯科で理事長を務める木村隆寛氏。木村氏は、歯科診療の現場で本当に患者に伝えたいこと、ネット検索でも多くの人が関心を持つ「歯周病は自力で改善できるのか」というテーマについて、歯科医としての見地から丁寧に解説した。



木村氏は「歯周病を自力で治そうという考え自体は、成功への道をとらえている立派な考えです」と称賛。「歯周病は成人の8割がかかっていると言われており、症状の有無を問わず多くの人が歯周病になっています」と、その身近さを強調した。その上で「歯周病治療の本質は“プラークコントロール”」としたうえで、「99％は歯科医院でなく自宅でのセルフケア（ホームケア）にかかっています」と断言。「どれだけ優秀な歯科医や歯科衛生士がクリニックでケアしても、自宅での歯磨きができていないと絶対に治りません」と、従来の“歯医者任せ”の意識に警鐘を鳴らした。



さらに具体的なセルフケアのテクニックに切り込んだ木村氏は、「歯周病患者さんの歯ブラシは柔らかめが良い」や「歯周病治療のための補助用具は歯間ブラシやフロスがマスト」など、専門家ならではのアドバイスも紹介。特に「フロスを歯茎の奥深くまで入れすぎるのは逆効果。炎症の細菌を押し込んでしまう場合がある」と注意喚起し、「やりすぎず、緩め優しめにケアすることがポイント」と強調した。



また、歯周病のセルフケアを生活習慣病のコントロールやダイエットになぞらえ、「ダイエットや筋トレと同じく、歯周病を治すのも最終的には自分自身」とモチベーション維持の重要性も語った。おすすめの道具としては「Amazonなどでも買える先の小さい柔らかめ歯ブラシ『プラウト』『タフト』や、ゴム製の柔らかい歯間ブラシ『やわらか歯間ブラシ』、太めで弾力のあるフロス『フロアフロス』など」が挙げられ、目的や状態別の使い分けについても具体例を示した。



動画の最後は、「いつまでも健康な歯でいてほしいと私たちは願っています」と視聴者へエールを送り、「分かりづらかったことや質問はコメント欄で丁寧に答えますのでお気軽にどうぞ」と視聴者参加型の締め括りとなった。木村氏の現場感あふれるアドバイスは、多くの人のセルフケア意識を高めるきっかけとなりそうだ。