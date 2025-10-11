²Á³Ê²þÄê¸å¤âÂ³¿¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¡× ·ò¹¯²ÁÃÍ¤¬¿»Æ©¤·¡Ö¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¡×¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢¡×¤¬¼õ¤±»®¤Ë¡¡ÊÒ²¬Êª»º
¡¡ÊÒ²¬Êª»º¤Î¥³¥³¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¡×¤¬º£Ç¯3·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿²Á³Ê²þÄê¸å¤âÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä¶â³Û¤È¤â¤Ë¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¥³¥³¥¢1¡Ý7·î¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ¡Ê¶â³Û¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ24.8¡óÁý¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¥³¥³¥¢¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤¬¿»Æ©¤·¡¢¡Ö¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¡×¤Èµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢¡×¤¬¤½¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤êÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤¿¤³¤È¤¬ÂçÉýÁý¤ÎÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢¡×¤Ï¡¢¡È¥¤¥Ì¥ê¥ó¤¬Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤ò²þÁ±¤·¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¡É¤ò¥Ø¥ë¥¹¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ºàÎÁ¤¬¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¦º½Åü¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ê¥¤¥Ì¥ê¥ó¡Ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê²þÄê¤Ë¤è¤ëÎ¥È¿¤â²óÈò¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï3·î1Æü¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¡×Á´ÂÎ¤Ç´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤òÌó10¡Á50¡ó¤Î¾å¾ºÉý¤Ç²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¡×¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï500±ß¤«¤é710±ß¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤Î²÷Ì²¥³¥³¥¢¡×¤Ï500±ß¤«¤é560±ß¤Î¤½¤ì¤¾¤ì°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¡×¤Ï220g¤«¤é200g¤Ë¸ºÎÌ¤·435±ß¤«¤é550±ß¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥«¥«¥ª72¡ó¡×¤Ï190g¤«¤é165g¤Ë¸ºÎÌ¤·¡¢500±ß¤«¤é635±ß¤Ë²þÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢¡×¤Ï²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢1¡Ý7·î¤Ï¡Ö¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥«¥«¥ª72¡ó¡×¤Î¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÁ°Ç¯Èæ1.7ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢¡×¤¬¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¥³¥³¥¢1¡Ý7·î¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ¡Ê¶â³Û¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¡×¤Ï50.7¡óÁý¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥«¥«¥ª72¡ó¡×¤¬3.2¡óÁý¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢¡×¤¬32.2¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÍ¾å¤²Ê¬°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢¥³¥³¥¢¤Î»Ô¶·¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£»Ô¶·¤ÏºòÇ¯¤âÎÉ¤¯¡¢²Á³Ê²þÄê¸å¤âÍî¤Á¤º¤ËÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡ÊÊÒ²¬Êª»º¡Ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ç¸¶ÎÁ¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹âÆ¤·Â³¤±¼ý±×´Ä¶¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¤Þ¤ë¥³¥¹¥È¤òµÛ¼ý¤¹¤Ù¤¯¡¢9·î1Æü¤Î½Ð²ÙÊ¬¤«¤é¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¡×Á´ÂÎ¤ÇÌó7¡Á39¡ó¤Î¾å¾ºÉý¤Çº£Ç¯2²óÌÜ¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¡×¤¬515±ß¤«¤é570±ß¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥«¥«¥ª72¡ó¡×¤¬635±ß¤«¤é790±ß¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤Î²÷Ì²¥³¥³¥¢¡×¤Ï560±ß¤«¤é600±ß¡¢¡Ö¥Ô¥å¥¢¥³¥³¥¢¡×¤Ï710±ß¤«¤é985±ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥Û¡¼¥Æ¥ó¤ÎÄ²³è¥³¥³¥¢¡×¤Ï200g¤«¤é160g¤Ë¸ºÎÌ¤·¤¿¾å¤ÇËÜÂÎ²Á³Ê¤ò500±ß¤«¤é630±ß¤Ë²þÄê¤·¤¿¡£