Ï·ÊÞ¥«¥ì¡¼¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥Ù¥ó¥¬¥ë¡×¤¬Åì¿·½É¤ÇÅ¾À¸¡£Ì¾Êª¥Ó¡¼¥Õ³ÑÀÚ¤ê¥«¥ì¡¼¤¬¤Þ¤¿¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¡É¤Ëº£½µ¿©¤Ù¤¿¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤ÎÃæ¤«¤é¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Ï¢ºÜ¡£º£½µ¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢Åìµþ¡¦Åì¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹ B¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¤Îº£½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹#240¡Û¡Ö¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹ B¡×
½©ÍÕ¸¶¤ÎÏ·ÊÞ¥«¥ì¡¼Å¹¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤¿¡Ö¥Ù¥ó¥¬¥ë¡×¡£ËÍ¼«¿È¤âµìÅ¹ÊÞ»þÂå¤«¤éÄÌ¤¤Â³¤±¡¢Ëö¹Ä®ÊýÌÌ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÍÁ³¤ÎÊÄÅ¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ù¥ó¥¬¥ë¤¬¾ì½ê¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ2025Ç¯7·î12Æü¡¢Åì¿·½É¤ÎÃÏ¤Ç¡Ö¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹ B¡×¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤Þ¤¿¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¿·½É±Ø¤È¼ã¾¾²ÏÅÄ±Ø¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¡¢È´ÊÛÅ·¤Î¥Ð¥¹Ää¶á¤¯¤Ë¤ªÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¤ä¡ÖB¡×¤ÎÊ¸»ú¤«¤é¤â¥Ù¥ó¥¬¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÍ¤¬ÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿»þÂå¤ÎµìÅ¹ÊÞ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£¿ßË¼¤Ë¤Ï¸«ÃÎ¤Ã¤¿´é¤â¤¢¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤Ï¥°¥Ã¤È¹Ê¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥Õ¤«¥Á¥¥ó¤Î2Âò¡£ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¡Ö¥Ó¡¼¥Õ³ÑÀÚ¤ê¥«¥ì¡¼¡×1,800±ß¤ò¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥À¥Ö¥ë¡×500±ßÄÉ²Ã¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤´ÈÓ¤È¥½¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥«¥ì¡¼¡£¤´ÃÚÁö´¶¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥´¥í¥Ã¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤Ö¤ê¤Ê¥Ó¡¼¥Õ³ÑÀÚ¤ê¤È¥Ý¥Æ¥È¡£¥À¥Ö¥ë¤À¤È¤½¤Î¥Ó¡¼¥Õ¤¬2¤Ä¡£¥·¥ã¥Ð¥Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¥Ó¥¿¡¼¤«¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¤¥ó¥ÉÉ÷¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Î¼ñ¡£
¥Ó¡¼¥Õ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿»þ¤Ë¸ýÆâ¤Ë¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ëË½á¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤È¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âî¾å¤Ë¤ÏÊ¡¿ÀÄÒ¤±¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î¥¢¥Á¥ã¡¼¥ë¡¢¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¤¬¾ïÈ÷¡£¤½¤ì¤¾¤ì´Å¤ß¡¢¿É¤ß¡¢»ÀÌ£¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÉ¤¤ÏÆÌò¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÌ£ÊÑ¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ÐºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×1,400±ß¤Ï¤´ÈÓ¤È¥«¥ì¡¼¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ÇÄó¶¡¡£¥°¥ì¥¤¥Ó¡¼¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¥¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¦¤Þ¤ß¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¤â¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¥é¥¤¥¹¤ÏÄÌ¾ï250g¤È¤«¤Ê¤êÂ¿¤á¡£¼Ì¿¿¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤á¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£²¿¤è¤ê¤¢¤ÎÌ£¤ò¤Þ¤¿¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢¶á¡¹¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤â½àÈ÷Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Á¤é¤Ï¥é¥ó¥Á¤Î¤ß¡¢¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Î¤ß¤ÎÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢Åì¿·½É¤Ø¥Ó¡¼¥Õ³ÑÀÚ¤ê¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹ B
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-20-6
TEL : 050-5596-4974
¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/tabelog/
Ê¸¡§¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô
»£±Æ¡§¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤óThe post Ï·ÊÞ¥«¥ì¡¼¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥Ù¥ó¥¬¥ë¡×¤¬Åì¿·½É¤ÇÅ¾À¸¡£Ì¾Êª¥Ó¡¼¥Õ³ÑÀÚ¤ê¥«¥ì¡¼¤¬¤Þ¤¿¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª first appeared on ¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó.