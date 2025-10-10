NTTドコモは、対象サービスの利用でdポイントを毎月還元する「爆アゲ セレクション」の還元率を、12月10日に改定する。

12月9日までに契約した場合は現行の還元率が適用されるが、12月10日以降は契約内容などによっては還元率が下がる場合がある。本稿では料金プランごとの改定内容をまとめる。

ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX

料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約している場合、「Leminoプレミアム」の還元率は20％に上がり、「YouTube Premium」は10％に下がる。

また、「爆アゲ セレクション」の対象から「DAZN for docomo」が外れるが、料金プランに付帯する特典として、今後も視聴可能。

ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホ

「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」を契約している場合は、主要サービスの還元率がおおむね半分に改定される。「Netflix限定特典」については、ドコモ光の契約状況により還元率が変動する。

その他料金プラン

「Netflix限定特典」は、ドコモ光を契約していない場合、新規適用を終了する。「ディズニープラス限定（ドコモ mini・irumo特典）」についても、新規適用が終了となる。

Netflix 限定特典 対象サービス 月額料金 改定前還元率ドコモ光契約あり 改定前還元率ドコモ光契約なし 改定後還元率ドコモ光契約あり 改定後還元率ドコモ光契約なし Netflix プレミアム 2290円 20％（417pt） 10％（209pt） 10％（209pt） 還元なし Netflix スタンダード 1590円 20％（290pt） 10％（145pt） 10％（145pt） 還元なし Netflix 広告 つきスタンダード 890円 15％（122pt） 15％（122pt） 還元なし 還元なし ディズニープラス限定（ドコモ mini・irumo特典） 対象サービス 月額料金 改定前還元率 改定後還元率 ディズニープラス スタンダード 1140円 10％（104pt） 還元なし ディズニープラス プレミアム 1520円 20％（277pt） 還元なし