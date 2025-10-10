ドコモの「爆アゲ」、還元率が下がる料金プランはどれ？
NTTドコモは、対象サービスの利用でdポイントを毎月還元する「爆アゲ セレクション」の還元率を、12月10日に改定する。
12月9日までに契約した場合は現行の還元率が適用されるが、12月10日以降は契約内容などによっては還元率が下がる場合がある。本稿では料金プランごとの改定内容をまとめる。
ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX
料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約している場合、「Leminoプレミアム」の還元率は20％に上がり、「YouTube Premium」は10％に下がる。
また、「爆アゲ セレクション」の対象から「DAZN for docomo」が外れるが、料金プランに付帯する特典として、今後も視聴可能。対象サービス 月額料金 改定前還元率 改定後還元率 ディズニープラス スタンダード 1140円 20％（208pt） 20％（208pt） ディズニープラス プレミアム 1520円 20％（277pt） 20％（277pt） Netflix プレミアム 2290円 20％（417pt） 20％（417pt） Netflix スタンダード 1590円 20％（290pt） 20％（290pt） Netflix 広告つきスタンダード 890円 15％（122pt） 15％（122pt） Leminoプレミアム 990円 10％（90pt） 20％（180pt） Spotify Premium Standardプラン 980円（12月1日以降 1080円） 25％（223pt、12月1日以降は246pt） 25％（246pt） YouTube Premium 1280円 20％（233pt） 10％（117pt） DAZN for docomo 4200円 20％（764pt） 追加料金なし
（通常4200円） デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読 980円 20％（179pt） 20％（179pt） dアニメストア 550円 10％（50pt） 10％（50pt） Google One ベーシック（100GB） 290円 20％（53pt） 20％（53pt） Google One スタンダード（200GB） 440円 20％（80pt） 20％（80pt） Google One プレミアム（2TB） 1450円 20％（264pt） 20％（264pt） Nintendo Switch Online 個人プラン1か月 306円 20％（55pt） 20％（55pt） Nintendo Switch Online 個人プラン3か月 815円 20％（148pt） 20％（148pt） Nintendo Switch Online 個人プラン12か月 2400円 20％（436pt） 20％（436pt） Nintendo Switch Online + 追加パック 個人プラン 12か月 4900円 20％（891pt） 20％（891pt） Nintendo Switchソフト （ダウンロード版） 商品による 10～15％ 変更なし
ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホ
「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」を契約している場合は、主要サービスの還元率がおおむね半分に改定される。「Netflix限定特典」については、ドコモ光の契約状況により還元率が変動する。対象サービス 月額料金 改定前還元率 改定後還元率 ディズニープラス スタンダード 1140円 20％（208pt） 10％（104pt） ディズニープラス プレミアム 1520円 20％（277pt） 10％（139pt） Netflix プレミアム 2290円 20％（417pt） 10％（209pt） Netflix スタンダード 1590円 20％（290pt） 10％（145pt） Netflix 広告つきスタンダード 890円 15％（122pt） 10％（81pt） Leminoプレミアム 990円 10％（90pt） 10％（90pt） Spotify Premium Standardプラン 980円（12月1日以降 1080円） 25％（223pt、12月1日以降 246pt） 15％（148pt） YouTube Premium 1280円 20％（233pt） 5％（59pt） DAZN for docomo 4200円 20％（764pt） 還元なし デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読 980円 20％（179pt） 10％（90pt） dアニメストア 550円 10％（50pt） 5％（25pt） Google One ベーシック（100GB） 290円 20％（53pt） 10％（27pt） Google One スタンダード（200GB） 440円 20％（80pt） 10％（40pt） Google One プレミアム（2TB） 1450円 20％（264pt） 10％（132pt） Nintendo Switch Online 個人プラン1か月 306円 20％（55pt） 10％（27pt） Nintendo Switch Online 個人プラン3か月 815円 20％（148pt） 10％（74pt） Nintendo Switch Online 個人プラン12か月 2400円 20％（436pt） 10％（218pt） Nintendo Switch Online + 追加パック 個人プラン12か月 4900円 20％（891pt） 10％（445pt） Nintendo Switchソフト（ダウンロード版） 商品による 10～15％ 変更なし Netflix限定特典 対象サービス 月額料金 改定前還元率 改定後還元率
ドコモ光契約あり 改定後還元率
ドコモ光契約なし Netflix プレミアム 2290円 20％（417pt） 20％（417pt） 10％（209pt） Netflix スタンダード 1590円 20％（290pt） 20％（290pt） 10％（145pt） Netflix 広告つきスタンダード 890円 15％（122pt） 10％（81pt） 10％（81pt）
その他料金プラン
「Netflix限定特典」は、ドコモ光を契約していない場合、新規適用を終了する。「ディズニープラス限定（ドコモ mini・irumo特典）」についても、新規適用が終了となる。Netflix限定特典 対象サービス 月額料金 改定前還元率
ドコモ光契約あり 改定前還元率
ドコモ光契約なし 改定後還元率
ドコモ光契約あり 改定後還元率
ドコモ光契約なし Netflix プレミアム 2290円 20％（417pt） 10％（209pt） 10％（209pt） 還元なし Netflix スタンダード 1590円 20％（290pt） 10％（145pt） 10％（145pt） 還元なし Netflix 広告つきスタンダード 890円 15％（122pt） 15％（122pt） 還元なし 還元なし ディズニープラス限定（ドコモ mini・irumo特典） 対象サービス 月額料金 改定前還元率 改定後還元率 ディズニープラス スタンダード 1140円 10％（104pt） 還元なし ディズニープラス プレミアム 1520円 20％（277pt） 還元なし