銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」発売/『たまご25%増量キャンペーン』も同時開催

築地銀だこは2025年10月18日、秋の新作「カレー風味のチーズてりたま」を期間限定で発売する。人気定番「てりたま」をベースに、カレーとチーズを加えたメニュー。

また「カレー風味のチーズてりたま」の発売を記念し、10月18日から26日の9日間限定で、『たまご“25%”増量キャンペーン』を開催する。

◆カレー風味のチーズてりたま【1舟8個入り】

たこ焼に、特製「てりやきソース」をかけ、コク深いパルメザンチーズ･とろけるモッツァレラチーズの2種を組み合わせた特製「ミックスチーズ」と、店内仕込みの「たまごサラダ」をトッピングした。さらに、濃厚な「卵黄ソース」を追いがけし、仕上げに約30種のスパイスをブレンドした「カレーパウダー」をふりかけ、香り高くコク深い味わいに仕上げた。

持ち帰り:777円

店内飲食:792円(各税込)

銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」イメージ

〈たまご“25%”増量キャンペーン〉

「カレー風味のチーズてりたま(8個入り)」を対象に、『たまご“25%”増量キャンペーン』を開催する。10月18日から26日までのキャンペーン期間中、トッピングの「たまごサラダ」を、25%増量して提供するというもの。

※6個入りは対象外。

銀だこ『たまご“25%”増量キャンペーン』POP

