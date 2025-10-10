¹ËöÎÃ»ÒÂ¦¤¬TBS¤Ë´¶¼Õ¡Ö¸åÌëº×¡×¥¯¥¤¥º½ä¤ê¼Õºá¤ÈÅö³ºÉôÊ¬¤òºï½ü¡Ö¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡×
½÷Í¥¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬9Æü¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷Æâ¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×Æâ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤¿¹Ëö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò¤á¤°¤ê¡¢TBS¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£TBSÂ¦¤Ï¹ËöÂ¦¤Î¹³µÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¾å¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ°²è¤«¤éÅö³ºÉôÊ¬¤òºï½ü¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÆ±¶É·Ï¹±ÎãÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿¼Ìë0»þ58Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤é¤¬½Ð±é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡Ê1¡ËÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡Ö¡Ê2¡Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡×¡Ö¡Ê3¡Ë°ËÎÉÉô½¨µ±¡×¡Ö¡Ê4¡Ë¹ËöÎÃ»Ò¡×¤Î4¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£Àµ²ò¤Ï¡Ö3¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ê²ñ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï¡Ê»þÂ®165¥¥í¤ò¡Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¿Ê¹Ô¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹Ëö¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¸¡¼¥×¥°¥é¥ó¥É¥Á¥§¥í¥¡¼¤Ç»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÈÖÁÈÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¡ÖÈ¯¸À¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¸øÅªµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Åö³º»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤â·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤ò¾Ð¤¤¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢TBS¤ËÂÐ¤·6ÆüÉÕ¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë¹³µÄ¤·¡¢Ì¾ÍÀ²óÉüÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
TBS¤Ï¡Öº£·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ºßÁÜººÃæ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î9Æü¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹ËöÂ¦¤â»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û2025Ç¯10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹Ì¤ÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤TBS¥Æ¥ì¥Ó¤è¤êÀµ¼°¤Ê¼Õºá¤ò¼õ¤±¡¢³ºÅö¤¹¤ëÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ°²è¤«¤é³ºÅö²Õ½ê¤òºï½ü¤¹¤ëÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂº¸·¤È¸¢Íø¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ÈÇÛÎ¸¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î9Æü¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹Ëö¤Ï¡¢4·î¤ËÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÉÆÍÁ°¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ120¥¥í¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë»þÂ®165¥¥í°Ê¾å¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£