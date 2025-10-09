

公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、オープニング映像が解禁となった。

【動画】公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』オープニングムービー

公開当初から早くも「中毒性ヤバい」「何回でも観たい」「神すぎて鳥肌！」「踊るポチタ可愛い」と SNS でも大きな話題を呼んでいる本映像では、主題歌 米津玄師「IRIS OUT」にのせて、デンジたちのコミカルで愛おしい日常と、予測不能な狂乱への始まりが鮮やかに描かれている。

解禁されたオープニング映像では、デンジ、アキ、パワーの出勤までの様子を切り取ったシーンから幕を開ける。デンジたち早川家の騒がしい朝支度とは対照的に、丁寧な朝を過ごすマキマの姿とのコントラストが、楽曲に合わせて、どこかシュールで微笑ましく描かれる。

本作のメインキャラクターとなる“レゼ”が、カフェ二道でバイトをしている何気ない風景も映し出され、本作で初めて描かれるレゼの姿に、期待感が高まる。

また、主題歌 米津玄師「IRIS OUT」のビートに合わせてデンジたちが踊っているシーンも。特に、愛らしいポチタが軽やかにステップを踏む姿。「IRIS OUT」の鮮烈なサウンドが相まって、唯一無二のオープニング映像となっている。

主題歌「IRIS OUT」は、週間ランキングで 2 週連続首位、ストーリミングや週間ポイント数にて”歴代最高”記録を樹立するという快挙を達成している。