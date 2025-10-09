たんぽぽ川村エミコが、10月8日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）で、一歩間違えれば犯罪に巻き込まれかねない、危険なエピソードを話して話題となっている。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」ということで、人間関係に悩む女性タレントが、人からの誘いをどう断るかという話題で盛り上がっていた。すると川村も、「断りづらい性格」の一端を示す話として、ある日の出来事を振り返ったのだ。

「川村さんは『この前、タクシーを待ってたんですけど、全然来なかったときに、知らない人が送ってくるって言ってくれて。連れてってもらっちゃいました』と、うれしそうに笑って話していたのです。

案の定、スタジオからは悲鳴があがりました。もともと本人からこのエピソードを聞いていたという大久保佳代子さんは、そのとき、人がよすぎると川村さんを怒ったと回想。『これはヤバい話です、マジです』としたうえで、『ちゃんとお話ししなさい、みなさんに』と求めたのです」（芸能記者）

川村によると、当時タクシー乗り場で待っていたところ、別の用事かなにかで同じく付近に車で乗りつけた一般人から、「川村さんのファンです」「時間あるんで送りましょうか？」と持ちかけられたという。この申し出に、川村は「いい人そう！」と快諾。目的地まで連れていってもらったという。

川村のエピソードに、Xでは《川村さんおもしろすぎるなー》という反応も寄せられた一方、見知らぬ人の車にいきなり乗る無防備さに、心配するユーザーが続出。《本当に危険》《純粋すぎる》《川村さん大丈夫か！？》といった意見も多数投稿されていた。事の顛末を芸能プロ関係者が続ける。

「MCのくりぃむしちゅー上田晋也さんから『変なアプローチされなかった？ たとえば “連絡先教えてもらえませんか？” とか』と聞かれると、川村さんは『（その人が）最後に無農薬のバナナくれました』と、降りる間際に、思いがけない差し入れをもらったと答えていました。

今回は本当にいい人だったからよかったものの、たとえば道を聞くふりをして、その親切心につけ込んで犯罪に及ぶという悪質なケースも過去にあります。Xは《知らない人を信じてあげられない世の中なのも 心苦しいけども》といった意見もありましたが、こうした誘いは極力避けるに越したことはありません」

今回は笑い話で済んだものの、くれぐれも気をつけて……。