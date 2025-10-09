この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【とんでもない進化!】新型日産リーフB7試乗 内装･外装レポート! プロパイロット2.0採用&航続距離700km超! テスラを超えたか?! 惜しい点も… | NISSAN LEAF X/G 2025」と題した動画を公開した。フルモデルチェンジを果たし、クロスオーバーSUVへと生まれ変わった新型日産リーフの進化した内外装や注目機能を詳細にレビューしている。



動画ではまず、大きく進化したエクステリアデザインに注目。ワンソク氏は、先代のハッチバックからファストバック風のクロスオーバースタイルへと変貌を遂げた点を「かなりカッコ良くなった」「フルモデルチェンジ前より好き」と高く評価。全長が120mm短縮されコンパクトになったにもかかわらず、空力性能（Cd値0.26）を追求したスタイリッシュなデザインに感心している。



インテリアでは、上級グレード「G」に採用されたファブリック張りのドアトリムや、ヘッドレスト一体型の「BOSE」スピーカーなどを紹介し、「ドアトリムの質感の高さエグいな!!」と、その質感向上に驚きを見せた。また、Google搭載の12.3インチナビや、電子式で透過度を変えられる「調光パノラマルーフ」といった先進装備も詳細に解説。特に、物理ボタンでありながら触れると振動でフィードバックがあるハプティクススイッチには「操作感も◎!!」と好印象を示している。



視聴者からは「未来感あってカッコイイですね！」といったコメントも寄せられており、その革新的なデザインと機能性が注目されていることがうかがえる。



新型日産リーフは、デザイン、質感、先進機能のすべてにおいて大きな進化を遂げ、国産EVの新たな基準を示す一台であると結論づけている。