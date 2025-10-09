2025年10月5日、俳優で実業家の水嶋ヒロの久しぶりの近影が公開され、その激変ぶりが大きな話題を呼んでいる。

【写真】「変わりすぎて別人」ファンから悲鳴があがった水嶋ヒロの近影

水嶋といえば、2006年放送の『仮面ライダーカブト』で主演に抜擢。その後は、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジテレビ系）やドラマ『メイちゃんの執事』（フジテレビ系）など数々のドラマに出演し、若手イケメン俳優として一躍大ブレイクを果たした。

水嶋ヒロ、絢香との結婚

2010年には「日本アカデミー賞新人俳優賞」を受賞。さらに同年、本名の齋藤智裕名義で小説『KAGEROU』を出版し、ポプラ社小説大賞を受賞している。

「プライベートでは、俳優として人気絶頂の2009年2月に歌手・絢香さんと結婚されました。2015年6月に第一子の女児、2019年10月に第二子の女児が誕生しており、現在は2人の娘さんの父親です。愛妻家としても知られ、結婚会見では“バセドウ病と戦う絢香さんをパートナーとして守りたい”という強い思いを語っていました」（芸能ライター）

結婚後も互いのInstagramで誕生日を祝い合う写真を投稿するなど、変わらぬ絆を見せてきた2人。水嶋は絢香の誕生日投稿に「#dearest」と添え、“最愛の人”という意味の言葉からも深い愛情が伝わってくる。

現在は表舞台から離れ、経営やプロデュース業を中心に活動する水嶋。実は投資家としての顔も持ち、ビジネスの世界で新たな道を歩んでいる。

約2年ぶりの水嶋ヒロの近影

「今回、水嶋さんの写真を公開したのは、AIスタートアップ企業の若手創業者・中山太洋さんです。水嶋さんは、スタートアップ企業などに自己資金で出資する“エンジェル投資家”として中山さんと面談したようで、近影の公開は約2年ぶりでした。

しかし、なにより注目が集まっているのは“上半身”の変貌ぶりです。首や腕、胸まわりは筋肉質になり、かつての細身の印象とはまるで別人。長髪を後ろで束ね、髭を蓄えたワイルドな姿に変わっていました」（前出・芸能ライター）

その姿を見たファンからは、

《変わりすぎて別人かと思った》

《細身だったのに、本当に激変していた……》

《あの頃の水嶋ヒロを返してくれ！》

《もはや仕事＝絢香の旦那のイメージ。今こんな感じになってるんだ……》

と戸惑いの声が相次いでいる。

かつてのクールで爽やかな魅力を覚えているファンほど、その変貌ぶりに衝撃が走ったことだろう。時の流れが人を変えるのは当然だが、“俳優・水嶋ヒロ”はもう過去の存在なのかもしれない。