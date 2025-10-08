＜義妹、投げ銭ビンボー＞「働きたくない」退職！ん！？貯金もうナイ？【第8話まんが：義妹の気持ち】
私はリンコ。ブラック寄りのグレー企業で働いている派遣社員です。仕事はとても忙しく、朝早くから暗くなるまで働いています。残業続きでヘトヘトの終電、そんな疲労MAXのときにSNSでイケメン配信者を見つけました。軽い気持ちで送ったコメントを読み上げてくれたとき、疲れていた心を忘れるほどのトキメキを感じました。翌日から彼の配信を見るのが私の日課になり、思いきって投げ銭。すると名前を呼んで感謝してくれたのです。さらに後日「いつも応援ありがとう」というDMが届き、私は完全に舞い上がってしまいました。こうして彼の配信は、私の人生の光となったのです。
私は完全に配信に夢中になっていました。しかし今の職場で派遣社員として働いていると、すべての配信を見るのは不可能でした。そんな折、派遣社員としてはちょうど契約更新の時期が近づいていました。働き詰めの毎日に限界を感じていた私。ふと通帳の残高を確認すると、結構な額の貯金があったので仕事を辞めてしまいました。
ふと気になって通帳を確認しました。するとあんなにあったはずの貯金が、いつの間にか底をつきかけていたのです……。派遣社員として働いていたころは忙しすぎて使う暇もなかったはずなのに、あっという間になくなってしまいました……。
SNSの配信者に夢中になった私。
仕事中に配信を見逃すのが嫌で、契約更新を機に会社を辞めました。
家事は両親がやってくれますし、貯金があるのでしばらくは安泰だと考え、1日中彼の配信を見ては高額な投げ銭をする日々。
「人生の夏休み」を満喫していたのです。
両親も私が精神的に参っていると思い、献身的に世話をしてくれました。
しかし、半年も経たないうちに貯金は底をつきかけ、私は青ざめることに。
今の生活を続けるためには、誰かに頼るっきゃありません！ いざ、行動です！
原案・ママスタ 脚本・motte
私は完全に配信に夢中になっていました。しかし今の職場で派遣社員として働いていると、すべての配信を見るのは不可能でした。そんな折、派遣社員としてはちょうど契約更新の時期が近づいていました。働き詰めの毎日に限界を感じていた私。ふと通帳の残高を確認すると、結構な額の貯金があったので仕事を辞めてしまいました。
ふと気になって通帳を確認しました。するとあんなにあったはずの貯金が、いつの間にか底をつきかけていたのです……。派遣社員として働いていたころは忙しすぎて使う暇もなかったはずなのに、あっという間になくなってしまいました……。
SNSの配信者に夢中になった私。
仕事中に配信を見逃すのが嫌で、契約更新を機に会社を辞めました。
家事は両親がやってくれますし、貯金があるのでしばらくは安泰だと考え、1日中彼の配信を見ては高額な投げ銭をする日々。
「人生の夏休み」を満喫していたのです。
両親も私が精神的に参っていると思い、献身的に世話をしてくれました。
しかし、半年も経たないうちに貯金は底をつきかけ、私は青ざめることに。
今の生活を続けるためには、誰かに頼るっきゃありません！ いざ、行動です！
原案・ママスタ 脚本・motte