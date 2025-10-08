トーヨータイヤがEV・自動運転時代に向けた新技術体系「THiiiNK（シンク）」を発表！ 3つの「i」で次世代タイヤ開発へ

EV時代の走りを支える新戦略「THiiiNK」とは？

トーヨータイヤが2025年10月2日、同社のタイヤ開発における新技術体系「THiiiNK（シンク）」を発表しました。これは、トーヨータイヤが培ってきた独自のタイヤ設計基盤技術を、次世代のタイヤづくりに不可欠な領域を基軸に、革新と融合によって進化させるための新たな体系です。

トーヨータイヤが、次世代タイヤ開発の迅速化を目指す新技術体系「THiiiNK」を発表した。写真は「THiiiNK」コンセプトを搭載した実商品

そのユニークな名称の中心にある3つの「i」は「innovate（革新）」「integrate（統合）」「inspire（刺激）」を表しています。タイヤに求められる各性能を高度にバランスさせ、ユーザーの期待を超える「感動」や「驚き」を提供するという強い思いが込められているそうです。

強さの秘密は「3つのコア技術」にあり

新技術体系「THiiiNK」を支えているのが、トーヨータイヤが長年磨き上げてきた「材料技術」「シミュレーション技術」「デザイン技術」という3つの柱です。

ゴム材料の開発では、ナノスケール（分子レベル）での材料設計を可能にする独自の基盤技術「Nano Balance Technology（ナノバランステクノロジー）」が力を発揮します。ゴム材料をナノ（分子）レベルで「観察」「予測」「機能創造」「精密制御」することで、理想的な材料設計を実現。乗用車用低燃費タイヤの開発においては、「転がり抵抗の低減（低燃費性能）」と「制動性の向上（ウェットグリップ性能）」を高次元で両立。環境性能と安全性能を兼ね備えた、より付加価値の高い商品群を市場に提供しているとのことです。さらに、トラック・バス用タイヤにおいても、素材設計技術の活用により、燃費向上と環境負荷低減を実現しているそうです。

また、トーヨータイヤは1987年に国内タイヤメーカーで初めてスーパーコンピューターを導入して以来、常に最新鋭の機器で開発をリードしてきました。2019年には従来の設計技術にAIを統合した新「T-MODE」を確立。シミュレーションの精度とスピードを飛躍的に向上させ、高精度かつ迅速な開発を実現しています。

さらに、タイヤは性能だけでなく、クルマのスタイルを決定づける重要なパーツです。同社は性能とアグレッシブなデザインを兼ね備えた製品開発を得意とし、特に北米市場ではSUV向け主力ブランド「OPEN COUNTRY（オープンカントリー）」シリーズが高い評価を獲得。そのデザイン性は、2016年に導入された国内市場でも好評を博しています。

「THiiiNK」は、これら3つのコア技術を未来に向けてさらに研鑽・高度化させるための道しるべです。それぞれの技術を個別に進化させるだけでなく、横断的に連動させることで「設計プロセスの効率化と最適化」と「商品価値の最大化」を目指しています。

大阪大学大学院 工学研究科の藤田喜久雄教授。早稲田大学大学院の教授らと共に、トレッドパターン設計の共同研究を進めている

その具体的な取り組みとして、現在、大阪大学大学院および早稲田大学大学院との共同研究を通じ、機能性とデザイン性を両立するトレッドパターン設計に向けた「データ駆動型最適化技術」の研究が進行中です。

この研究は、これまで蓄積してきた設計ノウハウをデータとして可視化し、無数のパターン候補の中から最適なものを導き出すというもの。これにより、さらなるデザイン品質の向上と、開発スピードの加速を実現していくとしています。