お土産を受け取ろうとした瞬間「はい、二千円ね！」「えっ」ママ友の【押し売りまがいの行為】に絶句

旅行帰りのママ友からお土産をいただく機会もありますよね。筆者の知人がママ友からお土産を渡したいと言われたので家に行った時に起きたとんでもないエピソードです。

この出来事で、知人はそれまでの経緯で溜まった鬱憤が一気に溢れ出して爆発してしまったということです。しかし結果としてAさんと疎遠になったもののこれで良かったと感じているそうです。お土産を通してお互いの価値観の相違に気づけました。今後のよりよい人間関係を築く教訓になったのでした。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はltnライターに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。