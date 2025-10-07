リバプール大エースがまさかの足かせに…ルーニーの提言「疑問を抱かざるを得ない。ファン・ダイクらは言うべきだ」「ポジションを移せ」
ゴールとアシストを量産し、プレミアリーグMVPに輝いた昨季から一転、33歳の大エースが不振に陥っている。
モハメド・サラーはリバプール在籍９年目の今季、リーグ開幕から全７試合にフル出場。ただ、２ゴール２アシストに留まっており、29ゴール18アシストを記録した前年から大幅にペースダウンしている上、守備意識が低く、公式戦３連敗中のチームの足かせになってしまっている。
槍玉に挙がり、急激な衰えを指摘する声もあるなか、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドOBウェイン・ルーニー氏が、英公共放送『BBC』で次のような考えを示した。
「彼が常に守備に戻ってカバーするわけではないと承知しているが、チェルシー戦では自分のチームのサイドバックが崩されていたのに、ただ見ているだけだった。ファン・ダイクのような選手やロッカールームのリーダーたちは『サポートすべだ』と伝える必要がある。調子が良くてゴールを決め、勝てている時は素晴らしいし、チームも許容するだろう。しかしここ１週間は、彼の仕事への取り組み方に疑問を抱かざるを得ない」
イングランド代表の元キャプテンはまた、サラーのポジションに言及。定位置である右ウイングからセンターフォワードに移すべきだと訴えた。
「（アルネ）・スロット監督は『チェルシーにサイドを攻められてやられている』と気付くべきだった。サラーを内側に動かし、フロリアン・ヴィルツをサイドに移せば、（ヴィルツの）勤勉さと、ゴールを決めるサラーの輝きはそのまま残せる。最高の監督たちはそれを理解し、調整する。彼をチームから外せと言っているわけではない」
10月４日に行なわれたチェルシー戦（１−２、プレミアリーグ第７節）で、らしくないシュートミスを連発したサラー。１日も早い復調が待たれる。このまま低調なパフォーマンスが続けば、レギュラーの座は安泰ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】どうしたんだサラー！不振を象徴する衝撃の１プレー
