Myuk、10月クールTVアニメ『終末ツーリング』EDテーマ「グライド」配信リリース＆MVも公開！

既発曲「Arcana」がInstagramリール総再生回数1000万回を突破し、「愛の唄」（Prod by Guiano）がテレビ朝日系全国24局ネット「EIGHT-JAM」にて、音楽プロデューサー蔦谷好位置の2024年マイベスト曲として選出されるなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。

アニメ『終末ツーリング』EDテーマ「グライド」の楽曲配信がスタート、MVも公開された。

楽曲「グライド」は、繰り返しの日々の中で立ち止まりながらも、前へ前へと進み続ける決意を歌ったエモーショナルな1曲。回り道を肯定し、見えない未来へ向かっていくひたむきな姿勢が、Myukの優しくも芯のある声で表現されている。合わせて公開されたMVでは、アニメの題材でもある「旅」をモチーフに、実写を取り入れた表現にトライしている。

さらに、初の海外単独公演となる「Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”」を発表。中国は上海/北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー「Message from “Marie”」を海外公演に向けアップデートした内容となっている。

来年にはキャリア最大規模のライブツアー「Myuk Anniversary Concert Tour 2026」を控えているMyuk。初日は3月21日（土）名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日（日）大阪 なんばHatch、ラストは3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケット先行受付中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。

今後の動きに是非注目して欲しい。

●リリース情報TVアニメ「終末ツーリング」EDテーマMyuk「グライド」Sony Music Labels Inc.作詞:Ryota Saito作曲:knoak編曲:knoak

配信リンクはこちら

https://myuk.lnk.to/Glide

●作品情報

『終末ツーリング』

2025年10月4日から、毎週土曜23:30〜放送＆配信開始！

＜イントロダクション＞

誰もいない終末世界を旅する少女、ヨーコとアイリ。

名所の風景ふたりじめで写真を撮ったり、

自然いっぱいな街中でキャンプをしたり。

オフロードバイク・セローにタンデムで走る２人の旅は、

渋滞もなければ信号にも止められない、いまだかつてない自由なツーリング旅！

2人の少女と1台のセローが滅んだ日本を駆け回る、

異色のツーリングコミックがテレビアニメ化！

世界も終わったし、バイクに乗って旅に出よう！

【スタッフ】

原作：さいとー栄（「電撃マオウ」連載／KADOKAWA刊）

監督：徳本善信

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：明珍宇作

美術監督：李 凡善 (BON.Corp)

色彩設計：田中直人、岡崎順子

プロップ設定：北原大地

撮影監督：廣岡 岳

3DCG監督：濱村敏郎

2Dグラフィック：ワツジサトシ

編集：坪根健太郎

音響監督：明田川 仁

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：Nexus

オープニングテーマ「Touring」Conton Candy

エンディングテーマ「グライド」Myuk

【キャスト】

ヨーコ：稲垣好

アイリ：富田美憂

●ライブ情報

Myuk Anniversary Concert Tour 2026

愛知

2026年3月21日(Sat)

DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

大阪

2026年3月22日(Sun)

なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

東京

2026年3月29日(Sun)

Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

チケット先行情報

オフィシャルHP先行 ※抽選受付

受付期間：2025年10月4日(土)12:00〜10月19日(日)23:59

https://l-tike.com/myuk/

関連リンク

『終末ツーリング』公式サイト

https://shumatsu-touring.jp

Myukオフィシャルサイト

https://myuk.jp/