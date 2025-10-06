「まって、どこに売ってるの」「世界平和に効く」 シベリアンハスキーさんの爐気に入り瓩4.3万人破顔

かなりシュールな爐気に入り瓩閥Δ鵬瓩瓦晃い了僂、多くのXユーザーに笑顔を届けている。

【話題のポスト】515.5万表示、4.3万いいねの爛魯好ーさんのお気に入り

それは、飼い主さんからのお誕生日プレゼントで......。

「カニの爪のフライのぬいぐるみとかいう意味わからん誕生日プレゼント(パパから)めちゃくちゃ気に入っててちょっとやだ」

Xユーザーの＠irislady_huskyさんが2025年9月10日に投稿したのは、気持ちよさそうに眠るシベリアンハスキーの姿。まさかの「カニの爪のフライのぬいぐるみ」を枕にしている。

爪の付け根あたりにお顔を乗っけたその様があまりにもシュールで、思わず二度見してしまう一枚だ。

飼い主さんもそう語るこの写真の主役は、投稿の数日前に4歳になったナイトくん。

5月に繁殖引退犬として家族の一員になったばかりで、先にお家に迎え入れられていた実の娘のアイリスちゃん（1歳）にいろいろ教わりながら、甘えんぼうな家庭犬になってきているという。

抱っこ、食べること、そして寝ることが大好きなおっとりさん・ナイトくんはカニの爪のフライとどんな日々を送っているのか？ 飼い主さんに詳しく聞いてみよう。

いろんな用途で大活躍！

ナイトくんの枕代わりになっているカニの爪フライは、パパさんがゲームセンターで取ってきた誕生日プレゼント。

「ふわふわでデカくて良いなと思ったそうです??」（飼い主さん）

パパさんのチョイスは、ナイトくんの好みにドンピシャだったらしい。

枕にしたり、寄り添ったり、振り回したり、お気に入りのタコのぬいぐるみと一緒にベッドに持参して一緒に眠ったりと、大活躍。娘のアイリスちゃんとの引っ張りっこにも使われているようだ。

不思議なぬいぐるみをすっかり気に入ったナイトくんの姿に、Xユーザーからは4万3000件を超えるいいねのほか、

といった声が寄せられている。

パパさんのセンスが光る謎プレゼントに心を挟まれちゃったのは、ナイトくんだけではないようだ。（ライター：Met）