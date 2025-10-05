36ºÐ¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤¹1»ù¤ÎÆüËÜ¿ÍÊì¤¬¸ì¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹Î®»Ò°é¤Æ¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¯¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¤Ï¤ª¿å¤ÇÍÏ¤«¤¹
·úÃÛ»Î¤ÎHimi¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥È¥Þ¤µ¤ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òYouTube¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä¡¢¥È¥Þ¤µ¤ó¤È¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¾ï¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¸å8¤«·î¤Î°¦Â©»Ò¤Î°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Î®¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
※ この記事は『「ちゃんとしなきゃ」を手放せる心地いい毎日 パリ暮らし始めました』(KADOKAWA刊)より一部抜粋、再構成の上作成しています
¥Õ¥é¥ó¥¹ÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤Îº£ÀÎ
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à±¿Æ°¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¡ÖÊìÆý¿®¶Ä¤ÏÊìÀ¿òÇÒ¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Ê´¥ß¥ë¥¯¿ä¾©ÇÉ¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤âºÇ½é¤«¤é¥ß¥ë¥¯¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁªÂò»è¤ò¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢¡ÖÊìÆý¤Ç°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨À¸¸å2¤«·îÈ¾¤Ç»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¢¤ËÃÇÆý¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤¿µÁÊì¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ö4»þ´Ö¤´¤È¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ïµã¤¤¤Æ¤â¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¡¢¤È¤¤¤¦¸·³Ê¤¹¤®¤ëÊýË¡¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡ÖAs you feel¡×¤ä¡ÖComme tu veux¡×¤ÎÀº¿À¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤ËÍß¤·¤¤¤À¤±¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£µã¤«¤»¤¿¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾ï¼±¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¼¼½¢¿²¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡ª¡©
º£¤ÈÀÎ¤Î°é»ù»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½¢¿²¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÆ±¤¸¡£ÀÎ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éÊÌ¼¼½¢¿²¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢µÁÊì¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á½Ð»º¤·¤¿»ä¤Î¼þ¤ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤Ï¡Ö»Å»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¼¼½¢¿²¡×¤Ð¤«¤ê¡£
ÌëÃæ¤Î¼øÆý¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¿Æ¤Î¿´Íý¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ç¿²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃËÀ¤Î»º¸åµÙ²Ë¤¬1¤«·î¤¢¤ë¤Î¤âÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¿²¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÇ¤Ìá¤·¤¿¤È¤¤Ë´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤¦¤Ä¤Ö¤»¿²¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï¤¢¤ª¤à¤±¿²¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÁÊìÀ¤Âå¤Î°é»ùË¡¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÎÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤
½õ»º±¡¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î½Ð»º¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½¢¿²ÊýË¡¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍç¤Ç¤ÎÅº¤¤¿²¡ª¡¡À¸¸å1¤«·î´Ö¤Ï¡¢»ä¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÍç¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÃâÂ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶»¹ü¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¢´¬¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ò¤Ã¤Ä¤±¤ÆÌ²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¸å5¤«·îº¢¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÏÍî²¼¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Ø¡£ÉÛÃÄ¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¿²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÎÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯¤ËÎ¥Æý¿©¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¯¤Ë¡ª¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹Î®
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥¯¤ÊÊýË¡¤òÁª¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£µã¤»Ï¤á¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¤ò¤¯¤ï¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤Î¤â¤Á¤â¤Î¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìô¶É¤Î¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¹¤¯¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃ»½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡£¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê»Ò¤¿¤Á¡Ê3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤é¤·¤¤¡Ë¤â¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥ß¥ë¥¯¤Ï¤ª¿å¤Ç¡¢Î¥Æý¿©¤Ï¥ß¥¥µ¡¼¤Çº®¤¼¤ë¤À¤±
¥ß¥ë¥¯¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤â¥Õ¥é¥ó¥¹Î®¤Ç¡¢¤ªÅò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ª¿å¤ÇÍÏ¤«¤¹¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£Ê´¥ß¥ë¥¯¤ÎÈ¢¤Ë¤â¡¢¡Ö¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÅò¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÄÌ¤·¤¿¿åÆ»¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ó®ÆýÉÓ¡Ê¤Û¤Ë¤å¤¦¤Ó¤ó¡Ë¤Î¾ÃÆÇ¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¿©´ï¤È°ì½ï¤Ë¿©Àöµ¡¤ÇÀö¤¦¤À¤±¤Î¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ó®ÆýÉÓ¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î¤Ê¤«¤ËÍÏ¤«¤¹¥·¥ê¥¢¥ë¡£¤ª¤Ê¤«¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¯¡¢¿¦¾ìÉüµ¢¤¹¤ëº¢¤ËÍ¿¤¨»Ï¤á¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
Î¥Æý¿©¤Ï¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¡£ÆüËÜ¤Ê¤é¡¢Àå¤Î´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÇºà¤ò¸ÄÊÌ¤ËÄ´Íý¤·¤¿¸¥Î©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ´Éô¤ÎÁÇºà¤òº®¤¼¤Æ¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤´¤È¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¾®¤µ¤ÊÄê¿©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ê¤ò¤«¤±¤¿°é»ù¤¬¤¤¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯°é»ù¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤ì¤â¤¬ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥é¥¯¤ÊÊýË¡¤Ç¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡ª¡Ë°é»ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é2¿ÍÌÜ¡¢3¿ÍÌÜ¤ò»º¤à¤³¤È¤ËÆüËÜ¤Û¤ÉÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£