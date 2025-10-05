Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¡È²¸¿Í¡É²£»³Íµ¡¡Âà½ê¤ò°ú¤Î±¤á¤¿²áµî¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ´ó¤»¤ë¶»¤ÎÆâ
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÎÏÁö¤¬Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÆÉ¾²Á¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢A¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤¬¡¢»×¤ï¤Ì±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¯Ç¯»þÂå¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÉÏ¤·¤µ¤«¤éÄï¤µ¤ó¤ò»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢105km¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨25.4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢É¬»à¤ËÁö¤êÈ´¤¤¤¿»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Êç¶â¤ÏÈÖÁÈ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç7²¯40Ëü8600±ß¤Ë¤âÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£9·î29Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½Ð±é¡£10·î4Æü¤Ë¤Ï²ÃÆ£¹À¼¡MC¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¤»¤Ã¤«¤ÁÊÙ¶¯¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£10·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é4¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿»³ÆâÅ°Ìò¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²£»³¤Î³ô¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î10·î4Æü¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬²£»³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢A¤§! group¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2019Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Åö½é¤«¤é¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÈà¤é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØËÍ¤éA¤§! group¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃµ»¤ä¥Í¥¿¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢¼Çµï»ÅÎ©¤Æ¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ï¡ØÈà¤é¤ËÅìµþ¤Ç¶Ó¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤ä¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯11·îÊüÁ÷¤Î¡ØNEWS¤ÎÁ´ÎÏ!!¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢²£»³¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MC¤òÌ³¤á¤ëNEWS¡¦¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡Ø¡Ê»öÌ³½ê¤ò¡Ë¼¤á¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é1²ó¼ÒÄ¹¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È²óÅú¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø²£»³·¯¤¬¡Ê¼¤á¤ë¤Î¤ò¡Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ó¤ÇÀè¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ËÏ¢Íí¤»¤§¤Ø¤ó¤Í¤ó¡£ºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤ªÁ°¤ä¤±¤É¡£¤ªÁ°¤¬1¿Í¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²¶¤ÏÌÌÅÝ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤È²£»³¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢Âà½ê¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂà½êÁûÆ°¤ÎÍâÇ¯¤ËA¤§! group¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤âÀ²¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î²¸¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢A¤§! group¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢²£»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤»×¤¤¤ÎÅê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ô¥ê¥Á¥ã¤äA¤§! group¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ô²£»³¤¯¤ó¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤Á¤ãÂÌÌÜ¤Ç¤·¤ç¡©Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¯¤ó¡Õ
¡Ô¥ê¥Á¥ã¤Î·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²£»³ÍÍ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¿´ÇÛ¡Õ
¡¡²¸µÁ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡£²£»³¤ÎÍîÃÀ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£