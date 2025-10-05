OBS

ÂçÊ¬»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö¥È¥­¥Ï¡×¤ÎÁÏÎ©90¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢globe¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µー¤µ¤ó¤¬°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÊ¬»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö¥È¥­¥Ï¡×¤Ï1935Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢10·î15Æü¤Ë90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öglobe¡×¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µー¤µ¤ó¤¬°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¢Ç¤¼°¤Ç¤Ï¼ò°æÍ´°ì¼ÒÄ¹¤¬¡¢¡ÖÂçÊ¬¤ò°¦¤¹¤ë¥Þー¥¯¤µ¤ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢°Ñ¾ü¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Þー¥¯¤µ¤ó¤Ï¥È¥­¥ÏËÜÅ¹¤Ç¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤Î³«Å¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀµÌÌ¸¼´Ø¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¥Þー¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µー¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥È¥­¥Ï¤ÏÁÏÎ©90Ç¯¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤­¤¿¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¿§¡¹³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¤³¤Î¤¢¤È¥Þー¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÂçÊ¬¸©»ºÆüËÜ¼ò¤ÎÈÎÇä¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 