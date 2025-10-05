¥ª¥é¥ó¥ÀÌ±Â²°áÁõÉ÷¤Î¥Ù¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥¢¡×
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÌ±Â²°áÁõÉ÷¤Î¥Ù¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢±àÆâ¤Î»¶ºö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¿È¤Ë¤Ä¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥¢¡×¤ò2¿§¤¢¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥¢¡×
²Á³Ê¡§³Æ2,600±ß
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ê¥ó¥À¡×¤Ê¤É
¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ù¥¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È¡¢¤Õ¤ï¤â¤³¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥¢¤Î¤ª¼ª¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯ÊÑ¿È¤Ç¤¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥¢¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬¤ª´é¼þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÍ§Ã£¤È¿§°ã¤¤¤ÇÂ·¤¨¤Æ¡¢¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥¢¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
¥ì¥Ã¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë±Ç¤¨¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤¥Ù¥¢¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢±àÆâ»¶ºö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¿·ºî¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥¢¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ª¥é¥ó¥ÀÌ±Â²°áÁõÉ÷¤Î¥Ù¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥¢¡× appeared first on Dtimes.