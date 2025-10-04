トヨタ「最新型シエンタ」に注目！ “渋滞がラクになる”便利な機能を搭載！ ファミリー層から熱い支持を受ける「定番コンパクトミニバン」何がスゴい？

2025年8月5日、トヨタは「シエンタ」の一部改良モデルを発売しました。

シエンタは、2003年に初代モデルが登場したコンパクトミニバンです。

扱いやすいサイズと3列シートの実用性を両立させたパッケージが特徴で、登場以来、ファミリー層をはじめとした幅広い世代に支持されています。

現行モデルは2022年8月に発売された3代目。歴代モデル同様に、コンパクトなボディに広い室内空間を備えた設計が採用されました。

ボディサイズは、全長4260mm×全幅1695mm×全高1675mmと、運転しやすい5ナンバーサイズとし、ホイールベースは2750mmです。

エクステリアは、丸みを帯びたシルエットとスクエアなモチーフを組み合わせたデザインで、取り回しの良さと視認性に配慮。

インテリアには、水平基調のインストルメントパネルや、各所に配置された収納スペースが採用され、使い勝手を重視しています。

パワートレインには1.5リッターの「ダイナミックフォースエンジン」を搭載したガソリン仕様と、同型エンジンにハイブリッドシステムを組み合わせた仕様が用意されています。

さらに、安全装備として「Toyota Safety Sense」が全車に標準装備。衝突回避支援や車線逸脱警報、レーダークルーズコントロールなどが含まれており、交差点での出会い頭の事故にも対応するなど、高い安全性も魅力のひとつです。

では、今回の一部改良モデルのシエンタは何が新しく変わったのでしょうか。

まず、全グレードに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が標準装備されました。

渋滞時に便利なブレーキホールド機能については、作動状態を保持する機構が加えられ、運転開始時に毎回設定を行う必要がなくなりました。

安全装備では、レーダークルーズコントロールに停止保持機能が追加され、これにより、先行車が停止した場合でも自車が停止を維持し、発進時にはドライバーの操作で追従走行を再開できます。

さらに、「ドライバー異常時対応システム」も全グレードに標準装備。運転継続が困難な状態を検知した際の対応が強化されました。

また、「プロアクティブドライビングアシスト」には、車線内走行時における常時操舵支援機能が追加され、ドライバーの操作を先読みし、ステアリング制御を支援します。

利便性の面では、「オートエアコン」が全グレードに標準装備されたほか、「ETC2.0」と「前後方ドライブレコーダー」が「X」グレードを除くすべてのグレードで標準装備となりました。

シエンタの価格（消費税込）は207万7900円から332万2000円です。