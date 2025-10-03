日経平均3日前引け＝続伸、647円高の4万5584円
3日前引けの日経平均株価は続伸。前日比647.81円（1.44％）高の4万5584.54円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは324、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。
日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を131.99円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が127.27円、東エレク <8035>が60.61円、リクルート <6098>が29.29円、信越化 <4063>が24.41円と続いた。
マイナス寄与度は14.61円の押し下げで良品計画 <7453>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が9.47円、フジクラ <5803>が8.92円、任天堂 <7974>が4.55円、エーザイ <4523>が4.44円と並んだ。
業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、情報・通信、電気・ガス、繊維が続いた。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、小売が並んだ。
