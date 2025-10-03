この記事をまとめると ■バイクの世界ではV型4気筒エンジンが広く使われている ■V4エンジンはクルマにほとんど採用されていない ■コストがかかり機構も複雑なのでクルマに採用するメリットが少ない

クルマにはなぜV4エンジンがない？

2025年9月最後の週末に、モビリティリゾートもてぎで開催された2輪の最高峰レースMotoGP日本グランプリでは、ドゥカティに乗るフランチェスコ・バニャイア選手が勝利しました。ご存じのように、現在のMotoGPにはホンダやヤマハをはじめ、ドゥカティやアプリリア、KTMといったメイクスが参戦していますが、いずれもV型4気筒エンジン（以下、V4エンジン）を積んでいます。

じつは、今シーズンの開幕時点ではヤマハのみ直列4気筒エンジンを積んでいましたが、9月にV4エンジンにスイッチしたばかり。つまり、2輪車の世界ではV4エンジンというのは、サーキット的な運動性能を求めたときの最適解ともいえるのです。市販モデルでもドゥカティのV4エンジン搭載車、その名も「パニガーレV4」シリーズはハイパフォーマンスなスーパースポーツとして広く知られています。

しかしながら、4輪車ではV4エンジン搭載車は不思議なほど見当たりません。1960年代まで遡ると、ランチア・フルビアやフォード・タウナスといったV4エンジンを積んでいたモデルもありますが、逆にいうと直近の半世紀においてはV4エンジンの4輪車というのは、少なくとも量産モデルにおいて存在しないといえます。

その理由を知るには、V型エンジンの特徴について整理する必要があるでしょう。4気筒に限らず、同じ気筒数であればV型エンジンは直列エンジンに比べて、以下のようなメリット・デメリットがあります。

●V型エンジンのメリット ・クランクシャフトが短く、エンジン自体がコンパクト

・ヘッドの位置を低くできるので、低重心化に貢献する

・2輪車の場合、同気筒の直列エンジンより前面投影面積を小さくしやすい ●V型エンジンのデメリット ・ヘッドがふたつ必要になるなど構造が複雑になりコストアップする

・マスの集中にはつながるが排気レイアウトの自由度が低い

・プラグ交換などの車上メンテナンス性は直列エンジンより不利

上記のメリット・デメリットは、4輪車における6気筒エンジンでの、V型と直列の比較でも同じことがいえます。6気筒エンジンについては、マツダのように直列を新開発したメーカーもありますが、全体としてはV型が主流です。そうであればこそ、ますます市販4輪車からV4エンジンが消えている状況が不思議に思えてきます。

クルマに採用するメリットよりデメリットのほうが目立つ

しかしながら、ボディサイズと気筒数の関係でみると、2輪車とクルマでは状況が大きく異なります。2輪車では4気筒エンジンは大排気量のハイパフォーマンス系モデルとなりがちですが、4輪車では4気筒はエンジン横置きのFF車、つまり大衆車がメインとなっていました。

大衆車の車両パッケージを考えると、エンジンスペースをできるだけ小さくして、そのぶんキャビンを広げるのが正解となります。エンジン横置きを前提にすると、V4エンジンは前後スペースを広く必要としますから、それだけキャビンが狭くなるわけで、大衆車向きではないのです。

また、2輪車においてV4エンジンは、エンジン幅をタイトにできる形式です。多くの2輪車がそうであるように、クランクシャフトが横向きとなるように積んだとき、前から見ると直列2気筒相当のエンジン幅になるのがV4エンジンのメリットです。しかし、全幅1.7ｍ前後がスタンダードな乗用車においては、直列4気筒だからといって前面投影面積が広がってしまうことは、ほとんど考えられません。

2輪車のサイズではエンジンという重量物がハンドリングに与える影響は大きく、マスの集中化というのは運動性能に直結するメリットですが、少なくともエンジン横置きのFF車では、エンジン重量の集中化が、大きなメリットにつながるとは考えづらいのも事実。むしろ、整備性の悪さというデメリットのほうが、ユーザーからは嫌われるでしょう。

また、1970年代以降どんどん排ガス規制が厳しくなってきています。排気系がふたつにわかれるV型エンジンは、排ガス処理装置のコストが上がります。大排気量が商品力につながるプレミアムモデルならまだしも、大衆車においてコストアップ要因につながるV4エンジンを採用する必然性はないというのも、4輪車からV4エンジンが消滅した理由といえそうです。

さらにいえば、クルマの場合は、形式を変えてエンジンをコンパクトにするのではなく、レス・シリンダー志向、すなわち気筒数を減らしてエンジンを小さくすることが、近年のトレンドです。直列4気筒をV4エンジンにして小さくするのではなく、直列3気筒エンジンにするというアプローチがメインストリームになっています。

ターボチャージャーによる過給やモーターと組み合わせるハイブリッド化を前提に進められるという4輪車ならではの状況も、レス・シリンダーの推進力になっているといえ、このあたりは自然吸気エンジンが主流の2輪車との大きな違いです。

レス・シリンダーというトレンドにおいて、大衆車のエンジンが4気筒から3気筒にシフトしていることを考えると、ミッドシップに多気筒エンジンを積むようなスーパーカーのエンジンが4気筒化することも十分に考えられます。その際、あえてコスト高の傾向にあるV4エンジンに置き換えることで、スーパーカー的なプレミアム性を維持するというアプローチで、4輪車にV4エンジンが復活するかもしれません。

独特の重低音を響かせるV4エンジン搭載のスポーツカーに、あなたは乗ってみたいですか？