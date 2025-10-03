¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡Ù¤ÏµîÇ¯¤«¤éÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡©Hey!Say!JUMP¡¦È¬²µ½÷¸÷¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃÂê
STARTO¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇºÇ¤âÁá¤¯ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿
Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÎ®¹Ô¤·¤¿¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¢¡¼¥È¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦POPMART¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¥é¥Ö¥Ö¥Ö¡¼¥à¤ÎºÇÃæ¡¢¡ØHey! Say! JUMP¡Ù¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê34¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ö¥Ö¤Ï¡¢¹á¹Á½Ð¿È¤Î³¨ËÜºî²È¡¦Kasing Lung»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³¨ËÜ¡ØTHE MONSTERS¡Ù¡Ê¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ËÌ²¤¤Î¿¹¤Ë½»¤àÍ·¤Ó¹¥¤¤ÊÍÅÀº¤¿¤Á¤Î°ì¼ï¡£¥¦¥µ¥®¤Î¤è¤¦¤Ê¼ª¤ÈÂç¤¤ÊÌÜ¡¢¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£¡Ç19Ç¯¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡ØNEWS¡Ù¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¡¢¡ØHey! Say! JUMP¡Ù¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¡¢¡ØSnow Man¡Ù¤Î¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ê33¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»äÊª¤Î¥«¥Ð¥ó¤Ë¥é¥Ö¥Ö¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯STARTO¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇºÇ¤âÁá¤¯¡ØTHE MONSTERS¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯1·î¡¢Èà¤Ï¼«Âð¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡ØPOPMART THE MONSTERS ¡ß ²£»³ ¹¨ Ma.K.¡Ù¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë²òÀâ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¡Ø¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢Á´Éô²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¥Ñ¥«¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤È¤Í¡¢¥¦¥µ¥®¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¤Í¡Ù¡ØËÍ¤ÎÉÁ¤¯³¨¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤Þ¤¿¡¢JUMP¤¬¡Æ21Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢È¬²µ½÷¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ï¡Ç23Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢³Ú¶Ê¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê¡Ç20Ç¯5·î1Æü¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤¬TikTok¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¥Ð¥º¥ê¡£¡Ç23Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Û¤É¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤¬¥é¥Ö¥Ö¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢
¡Òº£¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤Î¥é¥Ö¥Ö¤òµîÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¿¸÷¤¯¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ó
¡Ò¡Ø¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ôÇ¯¸å¤Ë¡Ø¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸÷¤¯¤ó¤Ï¥¬¥Á¤ÇÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤ë¡Ó
¡Ò¥é¥Ö¥Ö¤È¤¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿·ï¤È¤¤¤¤¡¢¸÷¤¯¤ó¤ÏÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡Ó
¡Ò¥é¥Ö¥Ö¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¡¢¸÷¤¯¤ó¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡Ó
¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÈ¬²µ½÷¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ø¤ª¥Ð¥«¤ÎËÜ´Û¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡í¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡í¤Ç¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤Çºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ç13Ç¯º¢¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø9¤×¤¥¡Ù¡Ê¤¸¤ã¤ó¤×¤¥¡Ë¤ò¹Í°Æ¡£¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÈ¬²µ½÷¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¡¢È¬²µ½÷¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤é¤¸¤é¡¼¡ª ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¡ÊNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÊüÁ÷¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÇSNS¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ê¡Ç24Ç¯1·î27Æü¤Î¥Ý¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¼«¿È¤Ï¡Ç23Ç¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤á¤Æ¸Ä¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ç¤âÀè¶î¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢Î®¹Ô¤ÎÀè¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢È¬²µ½÷¤ÎSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â!?