『美男ですね』に出演した玉森裕太（左）と藤ヶ谷太輔7月25日にスタートしたドラマ『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）。原作は韓国で2018〜19年に放送された『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』で、高級住宅街を舞台にセレブ妻たちが泥沼マウントバトルを繰り広げるサスペンスミステリーだ。初回放送後、SNSでは早くも《本家を知ってるからどうしても家やセットもチープに感じてしまうな》《やっぱり日本版受け入れられ