£¶£°¿Í²¼Éß¤¤Î³Ø¹»¡¢¡ÖÀ¸Â¸È¿±þ¤Ê¤·¡×¤È½Åµ¡¤Ç¤¬¤ì¤Å±µî³«»Ï¡ÄÅì¥¸¥ã¥ïÅç¤ÇÈ¯À¸£·£²»þ´Ö·Ð²á
¡¡¡Ú¥·¥É¥¢¥ë¥¸¥ç¡áºîÅÄÁíµ±¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Åì¥¸¥ã¥ï½£¥·¥É¥¢¥ë¥¸¥ç¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¹¥é¥à´ó½É³Ø¹»¤Î·úÊª¤¬Êø²õ¤·¤¿»ö¸Î¤Ï£²Æü¸á¸å¡¢À¸Â¸Î¨¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¯À¸¤«¤é£·£²»þ´Ö¡×¤¬²á¤®¤¿¡£
¡¡ºÒ³²ÂÐºöÅö¶É¤Ï£²¿Í¤Î»àË´¤ò¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢»à¼Ô¤Ï·×£µ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿·úÊªÆâ¤ËÀ¸Â¸È¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢½Åµ¡¤Ë¤è¤ë¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µî¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Î²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë³Ø¹»¶á¤¯¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï£²ÆüÀµ¸áº¢¡¢Êì¿Æ¤é¤Îµã¤¶«¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Ä¾Á°¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢Åö¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Î¾¿Æ¤é¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÀ¸Â¸¤¬ÀäË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é£¹£±¿Í¤È¤µ¤ì¤¿¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¿ô¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ç¤Ë£±£°ºÐÂå¤ÎÀ¸ÅÌÌó£¶£°¿Í¤¬¤¬¤ì¤¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¹¡Ê£±£·¡Ë¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Õ¥£¥¤¤µ¤ó¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢Â¹¤¬Áá¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Äï¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ê¡¦¥à¥¹¥È¥Õ¥¡¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö¶ÐÊÙ¤Ç²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÄï¤À¤Ã¤¿¡£´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¹·î£²£¹Æü¸á¸å£³»þº¢¤Ç¡¢£±£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬½¸ÃÄÎéÇÒ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î·úÊª¤¬ÆÍÁ³Êø¤ì¤¿¡£·úÊª¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¾åÁØ³¬¤ÎÁýÀß¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö¶É¤Ï·úÊª¤Î½Å¤µ¤Ë´ðÁÃÉôÊ¬¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£