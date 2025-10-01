この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、気象予報士の松浦悠真氏が「【台風21号・22号候補】新たな台風がフィリピンの東で発生へ 台風22号候補も」と題し、今後予測される台風の進路とその特徴について詳しく解説した。



松浦氏は、間もなく台風21号が発生する見込みであると伝え、「22号候補も予測されている」と現時点の最新状況を報告。フィリピンの東にある熱帯低気圧Aについて、「雲はまとまってきているが、1日午後9時の時点では熱帯低気圧という解析。今後は北西に進み、発達しながら南シナ海に入り、週末には暴風域を伴って大陸へ向かう見込み」と説明した。



さらに、沖縄など日本列島への直接的な大きな影響は現時点では低いとしつつも、「若干波が高くなりうねりを伴うことが考えられるので、海のレジャーには念のため注意が必要」と呼びかけた。



こうした進路傾向が続く理由について松浦氏は、「亜熱帯高気圧の中心が台湾付近にあるため、台風がなかなか北に上がって来られず大陸へ進む」現象を指摘。「10月に入れば通常は太平洋高気圧の影響で台風は日本の東側を北上するパターンが多いが、今年は高気圧の中心が西に偏っているため、日本付近には接近しにくい状況」と独自の見解を示した。



世界の複数の気象モデルの比較でも、「どのモデルでもフィリピン方向から大陸に進むという予測で信頼度も高い」という。



一方、10月9日～10日ごろには「22号候補となる別の上乱の予想も出ており、こちらはフィリピンよりも北側を進む見込み。沖縄など日本への影響に注意が必要」とし、「その後は高気圧の中心が東に移るタイミングで台風が北上しやすくなり、偏西風に乗るパターンも考えられる」と警戒感を示した。



最後に、「太平洋高気圧の張り出しが例年より強いため、今年は台風シーズンが伸びるとの予測」と述べ、「10月いっぱいまで注意が必要。早めに台風接近リスクを知って備えてほしい」と視聴者に呼びかけた。