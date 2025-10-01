9月30日、女優の佐藤めぐみが自身のInstagramを更新。

《この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします》

と、事務所からの退所を発表した。

《これから先も、多くの方々の支えに感謝して、自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います》と、芸能活動を継続するのかは触れられていない状態になっている。

「佐藤さんは2001年『3年B組金八先生 第6シリーズ』（TBS系）で女優デビュー。性同一性障害の生徒役で、上戸彩さんも出演していました。その後も『花より男子』（TBS系）やNHK連続テレビ小説『ちりとてちん』などに出演し、近年は脇を固める演技派として活躍していました」（芸能記者）

退所報告は《たくさんの応援をありがとうございました》で締めくくられており、このまま引退するのではないかともささやかれているが、もうひとつ、ファンが注目しているのは、交際が報道されていた「DOMOTO」（旧・KinKi Kids）の堂本光一との関係だ。

「堂本さんと佐藤さんの交際が噂され始めたのは2018年。単館上映の映画の感想を、2人が同じ日にSNSに投稿しました。その後、2020年5月に、同じ日にそれぞれインスタライブを実施したのですが、壁紙や照明、家具の配置が似ているとファンが指摘し、“匂わせ”だと話題になりました。

そして2023年、一部スポーツ紙が2人の“真剣交際”を報じました。2009年、2010年と、堂本さんの主演ミュージカル『Endless SHOCK』で共演し、報道時点で交際期間は10年といわれました。しかしその後も大きな動きはなく、交際が続いているのかは分かりません」（同前）

ファンからは、2人の結婚を望む声がXで多数、出ている。

《佐藤めぐみちゃん事務所辞めるのか…金八先生の頃から変わらずずっと綺麗だから幸せになってほしいな》

《長年連れ添ってきたなら男としてけじめつけてお嫁に迎えて下さい じゃないと、怒るよ!!》

「堂本さんは2017年3月に『日経エンタテインメント!』のインタビューで《周りから僕は結婚できないタイプだってよく言われるけど、周りが思っている僕と、僕が知っている僕は全然違いますから! 剛よりは結婚に向いてるし、いい家庭作れると思ってます》と“自信”をのぞかせていました」（前出・芸能記者）

だが堂本は、2024年12月下旬に“港区女子”8人をまじえ朝まで飲み会を開く様子を本誌が報じるなど、自由を満喫している。

「なじみのお店にイケメン男性4名と女性8人で入店しました。店内ではスマホを触らない、という厳格な情報管理もあったようです。夜10時から始まり、朝5時まで飲んでいたそうですから、かなり派手な遊び方です」（同前）

飲み会は“遊び納め”だったのかーー。