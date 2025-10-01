「半年以上も引きこもり状態の生活が続いている中居さんは、親しい友人にLINEで《ひま、ひま、ひま》とメッセージを送るなど時間を持て余しているようです。そのいっぽうで、YouTubeなどを通じた動画配信での復帰を計画していると聞きました。野球を語る企画やMCで培ったトーク力を生かしたゲストとの対談など、ファンを楽しませるためにさまざまなアイデアを練っているそうです」（テレビ局関係者）

元フジテレビの女性アナウンサー（以下、Aさん）とのトラブルをきっかけに、今年1月23日に芸能界を引退した元SMAPの中居正広氏（53）。すっかり表舞台から姿を消してしまったが、再起を図るべく少しずつ動き出しているようだ。

9月12日には「女性セブンプラス」で、福祉活動による社会貢献を検討していることも報じられていた。

「中居さんは独立後に開設したファンクラブがありましたが、それも53歳の誕生日を迎えた8月18日に完全閉鎖。しかしSMAP時代から熱心に応援してきたファンからは、いまも中居さんの復帰を望む声が少なくありません。中居さん自身も、自分を信じて支え続けてくれるファンの気持ちに応えたいという思いがあるそうです。

中居さんは引退時に発表したコメントで、ファンに向けて《一度でも、会いたかった 会えなかった 会わなきゃだめだった》と後悔の念を記していました。ファンのためにも名誉を回復させ、動画配信や福祉活動といった方法で復帰を模索しているのでしょう」（芸能関係者）

本誌は8月下旬の昼過ぎ、都内の自宅マンションから目深に帽子をかぶり、車内のシェードを下ろして運転する中居氏を目撃している。その姿は以前よりもふっくらとしており、元気そうにも見えたが……。

中居氏が復帰を画策するいっぽうで、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会（以下、同委員会）への反論はトーンダウンしている。同委員会が今年3月31日に調査報告書を公表してから9月30日でちょうど半年が経過したが、中居氏側に大きな進展は見られていない。

「同委員会は調査報告書のなかで、中居さんがAさんに働いた行為を“業務の延長線上における性暴力”と認定。しばらく沈黙を守っていた中居さんですが、5月に入ってから弁護団を通じて反撃に出始めました。中居さん側は、《「性暴力」という⽇本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されませんでした》などと主張。

その後も、同委員会に対して資料開示や釈明要求の声明を出し続けましたが、6月上旬に同委員会から“交渉打ち切り”を宣言されてしまうことに。中居さん側は7月に入ってからも調査報告書のデータに関係のない法律事務所の略称がクレジットされていたことを問題視するなどしていましたが、結局、7月14日を最後に同委員会への反論は止まったままです」（前出・芸能関係者）

そんななかで物議を醸したのは、8月7日発売の「週刊文春」が中居氏とAさんのトラブルを詳細に報じたこと。Aさんの代理人弁護士が作成したとされる「通知書」や関係者への取材をもとに、トラブル発生当日に2人が交わした生々しいやり取りが掲載されたのだった。

「中居さん側はすぐに報道に反論する声明を出しましたが、《不同意によるものではなかった》との一文が問題視されてしまいました。Aさんの代理人弁護士から《中居氏代理人らが本文書中で言及したことの方が守秘義務違反に当たるのではないかと考えます》と糾弾されるなど、双方の対立関係が深まってしまいました」（前出・芸能関係者）

そんな状況に置かれた中居氏だが、かつての仲間たちも距離を置いているという。

「記者会見を開くなど十分な説明も尽くさずに、代理人弁護士を通じて同委員会に反論を繰り返すことに周囲も疑問を抱くようになったそうです。かつて親しくしていた仕事仲間など、中居さんと距離を置く人が日ごとに増えていったのは事実。“擁護派”とされる橋下徹さん（56）も、最近ではもう中居さん側に連絡をとっていないといいます」（フジテレビ関係者）

中居氏の“孤立化”は復帰計画にも影響を与えているといい、前出のテレビ局関係者はこう語る。

「動画配信で復帰するとなれば、中居さんはあくまでも出演者。コンテンツ制作にはプロデューサー的な存在が必要ですが、頼める人は見つかっていないそうです。中居さんが目星を付けた人物にオファーをしても、断られ続けるなど人選に苦労しているといいます。

いっぽう、中居さんは地元の後輩であるRIP SLYMEのSUさん（51）とは頻繁に会っているといいますが、仕事の話となればまた別なのでしょう。何らかのかたちで活動を再開させるとしても、まずは中居さん本人による十分な説明がない限り、離れていった人たちを振り向かせることは困難ではないでしょうか」

“名誉回復”の兆しが見えぬなか、中居氏に打つ手はあるのだろうか。