洗練されたデザイン家電が人気のBalmuda（バルミューダ）が、新たなLEDランタン「Sailing Lantern」を発表。まるでアート作品のような美しいデザインですが、なんとコラボレーションしているのはApple（アップル）の元最高デザイン責任者、伝説的デザイナーのジョナサン・アイヴ氏です。

Sailing Lanternのデザインのヒントになったのは船の旅。

航海用照明の灯りを再現しつつ、太陽光や塩、油にも耐え抜くタフさを実現。また、生涯使えるアイテムとして、メンテナンス、分解、修理しやすい作り、かつリサイクルもできるようデザインされています。明るさと色調を調整可能。充電式で連続使用時間は最大150時間（最小照度の場合）。

Image: Balmuda

Image: Balmuda

世界で1,000台限定。価格は55万円。

10月下旬から、バルミューダ公式サイトなどで予約スタート。

イギリス出身、インダストリアルデザイナーとしてApple（アップル）に長く在籍したアイヴ氏。iMac、iPod、そしてiPhoneなど時代のアイコンとなるプロダクトを数多く手がけ、CDO（最高デザイン責任者）を務めました。デザイン業界への功績を讃えられ、大英帝国勲章が授与されています。

2019年にAppleを退社。LoveFromというデザイン会社を企業し、さまざまな企業とコラボしています。最近では、OpenAIと共に、スマホに取って代わるAI端末の開発を手がけることが大きな話題になりました。

朝ドラのモデルにもなった扇風機

日本発のオシャレ家電といえばバルミューダ。オシャレなホテルなどには、バルミューダのLEDランタンやワイヤレススピーカーがあるイメージ。

大きく注目されたのは、2010年に発表されたDCモーターを採用した扇風機。静かでそよ風のような扇風機は、NHKの朝ドラ『半分、青い。』のなかで製品開発の原案にもなりました。

2015年発売、大ヒット商品となったトースター（Balmuda The Toaster）で、初めてその名を知った、購入したという人も少なくないかと（一時、スマホ展開でわちゃわちゃっとしたことも）。

Image: Balmuda

Image: Balmuda

