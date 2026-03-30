バルミューダが新製品「The Clock」を発表したのは18日だった。5万9400円（税込）の針のない置き時計で、バルミューダオンラインストアおよび直営店「BALMUDA The Store Aoyama」、ブランドショップ各店で予約販売がスタート、出荷は4月中旬以降となっている。 「The Clock」のコンセプトは「良い時を過ごすためのプロダクト」。懐中時計から着想を得てデザインされており、ボディーはアルミニウムの削り