グレン・パウエル、『トップガン マーベリック』のグループチャットは今も健在！
『トップガン マーベリック』でブレイクを果たし、以降『ツイスターズ』や『恋するプリテンダー』、『ヒットマン』など、ヒット作に続々出演しているグレン・パウエル。『トップガン マーベリック』のキャストが参加するグループチャットが、公開から3年経つ今も健在であることを明らかにした。
【動画】『トップガン マーヴェリック』前作でやり残した“空母から飛び立つシーン”裏側公開
グレンはPeoplのインタビューで、『トップガン マーベリック』の共演者たちと、今もグループチャットで連絡を取り合っているとコメント。「時々彼らから、ちょっとした情報を得ることがある」と語り、チャット内が「映画の公開や、ノミネートなど、お互いを祝う場として今も健在だ」と明かした。
そして、『スパイダーヘッド』や『深い谷の間に』など新作が公開されたマイルズ・テラーや、『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』でアカデミー助演女優賞にノミネートさされたモニカ・バルバロらに触れ、「マイルズの映画は好調だし、モニカはオスカーにノミネートされた。皆クールな仕事をしていて、本当に素晴らしいよ。だから祝福であふれているんだ」と語った。
『トップガン マーヴェリック』は、アメリカのエリートパイロット養成機関である“トップガン”を舞台に繰り広げられる青春物語『トップガン』（86）の続編。伝説のパイロットである“マーヴェリック”（トム・クルーズ）が最後の切り札としてトップガンにカムバックを果たし、エースパイロットたちをもってしても絶対不可能な任務に挑むさまを描く。世界中で大ヒットを記録し、アカデミー賞6部門にノミネートされ、音響賞を受賞するなど、数々の賞に輝いた。続編が制作中であることが明らかになっている。
