ÌµÎÁ¤Ç²»À¼¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç²ÄÇ½¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖHandy¡×
ÌµÎÁ¤Ç²»À¼ÆþÎÏ¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖHandy¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤¬¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Handy
https://handy.computer/
¾åµ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢º£²ó¤ÏWindows¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ödownload handy for windows¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤ÏEXE·Á¼°¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï12.6MB¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Handy¤ÏWindows¤Î¤Û¤«¡¢macOS¤ÈLinux(x64)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤òµ¯Æ°¡£¡ÖNext¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡ÖNext¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡ÖNext¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¡ÖFinish¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
Handy¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸»úµ¯¤³¤·¤Ë»È¤ï¤ì¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤ÏÉ¸½à¤ÇNVIDIA¤ÎParakeet V3¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Parakeet V3¤Ï¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡ÖParakeet V3¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
ÀßÄê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖMicrophone¡×¤Ç»ØÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢Ctrl¥¡¼¤ÈSpace¥¡¼¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆþÎÏ¤·¤¿¤¤¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤»¤ÐOK¡£¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²èÌÌ²¼Éô¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËHandy¤ò»È¤Ã¤ÆÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬°Ê²¼¡£¤«¤Ê¤êËÀÆÉ¤ß¤Ç¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤È¯²»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Æ¥¥¹¥È¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÎÁ¤Ç²»À¼¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖHandy¡×¤Ç±Ñ¸ì¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ - YouTube
¥â¥Ç¥ë¤ÏParakeet V3¤Î¤Û¤«¡¢OpenAI¤ÎWhisper¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£º¸²¼¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ç¥ëÌ¾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·¡¢Whisper¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏWhisper Large¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¡¢¡ÖDownload¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Whisper Large¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¸À¸ì¤¬ÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¡£Language¤ÎÍó¤Ç¡ÖJapanese¡×¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ÆÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°Ê²¼¡£
ÌµÎÁ¤Ç²»À¼¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖHandy¡×¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿(¥â¥Ç¥ë¡§Whipser Large) - YouTube
º¸Â¦¤Î¡ÖHistory¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇ§¼±¤·¤¿²»À¼¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³«È¯¼Ô¤ÎCJ Pais»á¤ÏHandy¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¥®¥Ö¥¹¤ò¤Þ¤«¤ì¡¢¼ê¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê²»À¼¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹¥¢¥×¥ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë³«È¯¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£