フリーマーケットアプリ大手のメルカリは３０日、日本のメルカリに出品された商品を海外から購入できる世界共通の専用アプリを導入すると発表した。

商品の検索や決済、国際配送の手続きがアプリ内で完結できるようにし、複雑だった国境をまたぐ取引の利便性を高める。海外で人気のフィギュアやプラモデルなどの取引拡大につながると期待している。

３０日から台湾と香港でアプリの提供を始めた。２０２６年春には米国にも導入し、今後３年以内に５０以上の国・地域での展開を目指す。国外に発送するすべての商品をメルカリが検品する取り組みも始める。日本語で掲載されている出品情報はＡＩ（人口知能）で翻訳して表示する。

記者会見した越境取引事業責任者の石川佑氏は「注力するのはエンタメ・ホビーの領域だ。海外のファンが日本のコンテンツを安心して買える環境を整える」と力を込めた。

これまでも日本のメルカリに出品された商品を海外から購入できる仕組みはあったが、手続きが複数の事業者にまたがるなど複雑だった。メルカリは今回、米電子決済大手ストライプや佐川急便と提携し、決済や配送などの手続きを簡素化した。