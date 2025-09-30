防水・防塵やFeliCaに対応の高コスパスマホ「motorola edge 40 neo」の日本向け製品にAndroid 15へのOSバージョンアップが提供開始
|高コスパスマホ「mmotorola edge 40 neo」がAndroid 15に！
Lenovo傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が販売する5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 40 neo（型番：XT2307-3）」に対してより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が2025年9月末日より順次提供開始するとお知らせしています。
更新内容はAndroid 15へのOSバージョンアップとなっており、新たに携帯電話回線が利用できない場合でも自動的に衛星に接続してSMSを送信できるようになるなどのさまざまな新機能が追加されているとのことです。なお、Android 15へのOSバージョンアップに関してはMotorolaの公式Webページ『ユーザーガイド(HTML) - motorola razr 40 | Motorola Support JP』における「電話のセットアップ」の「Android 15の新機能」をご確認ください。
motorola edge 40 neoはMotorolaが展開する「motorola edge」シリーズにおいて2023年に投入された「motorola edge 40」ファミリーの廉価モデルで、同社がPANTONE（以下、パントーン）と複数年に渡るパートナーシップに基づいてパントーンカラーを採用したトレンドカラーと薄型でエレガントなスタイリシュデザインのミッドレンジスマホとなっており、IP68等級の防水・防塵を備えているため、1.5mの深さの水に最長30分間浸漬にも耐えられるようになっています。
日本では本体色がカリビアンブルーとブラックビューティの2色が販売されており、カリビアンブルーは青系のトーンで非常に快適なシリコン素材によるビーガンレザー仕上げが特徴で、ブラックビューティは深い黒系のトーンでマットなガラス仕上げのアクリル（PMMA）素材が採用され、サイズと質量はカリビアンブルーが約159.63×71.99×7.89mmと約172g、ブラックビューティが約159.63×71.99×7.79mmと約170gとなっています。
主な仕様は最大144Hzリフレッシュレートや最大360Hzタッチサンプリングレートに対応した約6.55インチFHD+（1080×2400ドット）有機ELディスプレイやMediaTek製チップセット（SoC）「Dimensity 7030」、8GB内蔵メモリー（RAM）、256GB内蔵ストレージ、5000mAバッテリー、急速充電（最大68W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos、マイク×2、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、ジャイロセンサー、電子コンパスなど。
＜フロントカメラ＞
・約3200万画素CMOS（1画素0.7μm、4in1）／広角レンズ（F2.4）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1画素1.0μm、4in1）／広角レンズ（F1.8、OIS）
・約1300万画素CMOS（1画素1.12μm）／超広角レンズ（F2.2、画角120°）
通信面ではWi-Fi 6EやBluetooth 5.3、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS）に対応し、SIMは1つのnanoSIMカード（4FF）スロットとeSIMによるデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数対は以下の通り。なお、au回線ではスロット1（nanoSIMカード）およびスロット2（eSIM）ともに利用でき、対応SIMとしては「au Nano IC Card 04」となっています。
5G：n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
4G：LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66
3G：W-CDMA Band I, II, IV, V, VIII
2G：-
発売時にはAndroid 13をベースにした独自ユーザーインターフェース「MYUI 4.0」がプリインストールされており、その後、2024年10月よりAndroid 14が提供されてきましたが、今回、より新しいAndroid 15が提供開始されました。更新は「設定」→「システムアップデート」→「アップデートの確認」→「了解」→「今すぐ再起動」から行います。
motorola edge 40 neoユーザーの皆さま、Android 15のアップデート配信されていますので見てみましょう😌 pic.twitter.com/Xq8VWMZhft— コンタ│はたらく世界の支援者・障害者採用も人選する人 (@konta_heion) September 28, 2025
記事執筆：memn0ck
