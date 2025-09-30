バンス米副大統領 民主党のせいで政府機関は閉鎖に向かっていると確信
バンス米副大統領は米政府は閉鎖に向かっていると確信、その責任は民主党にあると述べた。
民主党が正しい行動を取らないために政府機関は閉鎖に向かうだろう。彼らが考えを変えることを願っているが、どうなるか様子を見よう。
民主党シューマー上院院内総務は、医療保険と予算削減に関して我々が要求した事項の一部を受け入れるのであれば、政府閉鎖は回避できるだろう。しかし我々の間には依然として大きな隔たりがあると語った。
政府機関が閉鎖となれば金曜日に予定されている雇用統計の発表が延期になるほか、消費者物価指数や小売売上高、住宅関連の統計にも影響が出る可能性がある。また、一時的に数十万人の職員を休職に追い込むほか、重要なサービスを継続させるために無給で働くことを強いられることになる。
