　期待の新星が長期離脱となったことで、遠藤航の出場機会が増えるか注目されている。

　リバプールは９月23日に行われた２部サウサンプトンとのリーグカップ３回戦で、この夏にパルマから獲得したジョバンニ・レオーニを失った。アルネ・スロット監督はひざの前十字じん帯の負傷と明かし、１年の離脱になると話した。

　イタリア代表としての未来も期待されていた若手の有望株が不在となり、リバプールはCBの層の薄さが指摘されている。フィルジル・ファン・ダイクとイブラヒマ・コナテのレギュラーに、ジョー・ゴメスを加えた３人体制となるからだ。

　指揮官はライアン・フラーフェンベルフや遠藤がCBをこなすことも可能と話してきた。実際、遠藤は昨季からスポット的に最終ラインで起用されている。ただ、日本代表キャプテンの本職が守備的MFとあり、ピート・オルーク記者はそのCB起用を「サプライズ」と評した。
 
　同記者は『Football Insider』のポッドキャストで、「レオーニを失ったのは大きな痛手だ。彼はシーズンの残りをすべて欠場するようだ」と述べている。

「リバプールはCBの選択肢が足りなくなる。それは否定できない」

「ファン・ダイク、コナテ、ゴメス、そしておそらくはエンドウがカバーとなるだけだ。キャリアを通じてMFだったことを考えれば、サプライズだ」

　オルーク記者は「特に、今季の彼らがあらゆるタイトルを競う計画なら、CBがもっと必要だろう」と、リバプールは守備陣を強化しなければいけないと話した。

「もっと負傷者がでたら、本当に難しい立場になりかねない」

　もちろん、アクシデントは予測不可能だ。さらにCBがケガに見舞われる事態となれば、クラブは補強に動かざるを得ないだろう。それまでは、遠藤らがカバーするかたちとなるのか。注目だ。

