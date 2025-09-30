その着方、もう古いかも！【GUスウェット】で即サマ見え♡「垢抜けコーデ」

スウェットの出番が増えるこれからの季節。「おしゃれに着こなす自信がない」「部屋着っぽく見えてしまう」そんな悩みは、【GU（ジーユー）】のスタッフさんのスタイリングをマネすれば、解決できるかも。今回は、GUのダブルフェイス素材を使ったショート丈スウェットで作る「垢抜けコーデ」をご紹介します。

シルエットがキレイ！ 大人に似合うサマ見えスウェット

【GU】「パフスウェットプルオーバー」\2,290（税込）

ドロップショルダーとワイドシルエット、ショート丈が特徴のスウェットプルオーバーは、1枚サラッと着るだけでサマ見えしそう。「パフスポンジのようなきめ細かくなめらかな表面感のダブルフェイス素材」（公式オンラインストアより）で、上品見えしつつ美しいシルエットも演出。カジュアルすぎずキレイめに着こなせるのも魅力です。グレー、ブラック、ダークグリーンの3色展開。

鮮度アップを狙うならダークグリーン推し！

モノトーンとは違う鮮明さがありながら、落ち着いた印象も与えるダークグリーン。定番のワイドパンツも、いつもとひと味違う雰囲気に見せられそう。白のシアートップスを裾からのぞかせて抜け感を。ギャザーをたっぷり寄せたショルダーバッグをアクセントにプラスするのも、おしゃれ見えのポイントと言えそうです。

バミューダパンツを合わせれば即今っぽく垢抜ける

「ショート丈なのでさまざまなボトムスと相性が良いです」と、GUスタッフのRumiさんがコメントしているように、スタイリングしやすいのも嬉しいポイント。トレンドのバミューダパンツを合わせれば、一気に今っぽく垢抜けた印象に。ベルトやバッグ、ソックスやシューズの小物を黒で統一することで、洗練度も高まりそうです。

肩掛けアレンジでワンランク上の大人可愛いコーデ

マキシスカートを主役にしたフェミニンスタイル。グレーのスウェットを肩掛けすれば、カジュアルさやこなれ感がプラスされ、ワンランク上の大人可愛い着こなしに。寒暖差が大きくなる季節の変わり目も、サッと重ね着できるスウェットがあれば、安心できそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i