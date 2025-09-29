水戸がDF沖田空の交通事故を報告「交通安全の取り組みを徹底してまいります」
水戸ホーリーホックは29日、交通事故の発生を報告した。
クラブによると、事故が起きたのは27日の午後7時10分頃。DF沖田空が茨城県水戸市河和田1丁目の飲食店の駐車場内にて、駐車をする際に、後続車両と接触してしまったという。
事故発生後は、直ちに警察へ届け出、事故処理が行われている。なお、相手や沖田本人にもこの事故による怪我はないようだ。
クラブは同件を受けて「今後、クラブとして交通事故再発防止のため、引き続き全選手、関係者に向けて交通安全の取り組みを徹底してまいります」とコメントしている。
クラブによると、事故が起きたのは27日の午後7時10分頃。DF沖田空が茨城県水戸市河和田1丁目の飲食店の駐車場内にて、駐車をする際に、後続車両と接触してしまったという。
事故発生後は、直ちに警察へ届け出、事故処理が行われている。なお、相手や沖田本人にもこの事故による怪我はないようだ。
クラブは同件を受けて「今後、クラブとして交通事故再発防止のため、引き続き全選手、関係者に向けて交通安全の取り組みを徹底してまいります」とコメントしている。