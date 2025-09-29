冷蔵庫って持ち歩けるんだな…。Ankerのコレでアウトドアの「ぬるい」は終了
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
現在、最長約52時間稼働で世界最長の冷却持続時間を実現し、持ち運びにも便利なポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」や、軽量かつショルダーストラップ付きで両手を使わずに持ち運べるポータブル電源「Solix C300 Portable Power Station」など、Anker（アンカー）製品がお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
世界最長の冷却持続時間。Ankerの「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」が20％還元＋クーポンで10％オフ！
最長約52時間稼働で世界最長の冷却持続時間を実現した、Anker（アンカー）のポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」が20％還元＋クーポン利用で10％オフとお買い得です。
23Lの大容量ながらコンパクトカーのトランクにもすっきり収まる省サイズ設計で、アウトドアやキャンプへの持ち出しが楽々できるのも嬉しいポイント。
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍の長寿命を実現しているのも◎です。
最大8台を同時充電。Ankerのポータブル電源「Solix C300 Portable Power Station」がお得に購入できるチャンス！
重さは約4.1kg、ショルダーストラップ付きで両手を使わずに持ち運べる、Anker（アンカー）の「Solix C300 Portable Power Station」がクーポン利用で27,992円。288Whのバッテリー容量が魅力のポータブル電源がお得です。
AC差し込み口×3ポート、USB-C×2ポート、USB-C×1ポート、USB-A×1ポート、シガーソケット×1ポートと、合計8ポートを搭載。AC差し込み口からは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力で充電が可能です。
急速充電技術HyperFlashを採用し、わずか68分でフル充電が完了。2Lペットボトル2本分のサイズ感で収納にも困りません。前面には大型のLEDライトがあり、災害時や停電時でもすぐに明かりをつけることができますよ。
災害対策にも！ ソーラーパネルがセットになった急速充電対応のポータブル電源が20％還元＋クーポンで10％オフに
1056Whのポータブル電源と100Wソーラーパネルをセットにした「Anker Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel」が20％還元、さらにクーポン利用で10％オフに！
急速充電対応の大容量バッテリー「Solix C1000 Portable Power Station」は、100%充電までわずか58分と驚異的な充電スピードを実現。家庭用コンセント並みの1500W出力に加え、最大2000Wまで対応するため、90%以上の家電を動かすことができます。
付属のソーラーパネルはA3サイズに折りたたみ可能で持ち運びしやすく、防塵防水性能はIP67を取得。雨天でも使用可能で、災害時の停電対策にも最適です。
適応型ノイキャン搭載で静かな睡眠環境を実現！ 「Anker Soundcore Sleep A30」がポイント10倍に
9月25日に発売されたAnker（アンカー）の新作ワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore Sleep A30」が、ポイント10倍とお買い得。睡眠を科学した独自のノイズキャンセリング機能を搭載し、睡眠時の低周波ノイズを効果的に遮断して静かな睡眠環境を実現しています。
ソフトシリコンと独自の軽量ウィング設計で、横向き寝でも快適な装着感。前モデルから約7%ノズルを短くしたことで、枕との圧迫感が軽減しました。
また充電ケースがリアルタイムにいびきを検知し、実際のいびきの音量や高さに合わせて最適なマスキング音を自動再生してくれます。
1日中つけていられる耳を塞がないイヤホン「Anker Soundcore AeroClip」がクーポン利用でお得！
片耳約5.9gの小型軽量設計と、人間工学に基づく曲線デザインでストレスフリーなつけ心地を実現した、Anker（アンカー）のイヤーカフ型イヤホン「Anker Soundcore AeroClip」がクーポン利用で500円オフ。
12mmのダイナミックドライバーにより、オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現。あらゆる耳にフィットするよう設計された形状により、スピーカーが耳に正確に音を届けるので、音漏れを最小限に抑えます。
イヤホン本体のみで最大8時間、充電ケースと合わせて使用すると最大32時間の長時間再生が可能なので、充電切れを心配することなく音楽を楽しめますよ。
その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も
日用品
飲料品
Image/Source:楽天市場