猫と暮らしていると時々「いつのまに…！？」と驚かされることも多々あります。今回紹介する黒猫ちゃんは、赤ちゃんのための椅子を使いこなし、しっかりと収まっていたそうです。

投稿はThreadsにて、12万回以上表示。いいね数は1万件を超えたそうです。Threadsユーザーたちからは、「可愛さ最強」「シンデレラフィット」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【動画：いつのまにか使い方をマスターしている…黒猫が座っていた『椅子』を見たら→まさかの光景】

いつのまにか使い方をマスターしている

今回、Threadsに投稿したのは「YORKE&GIGI」さん。登場したのは、黒猫のジジちゃんです。投稿された写真には、鮮やかなオレンジ色の椅子に座るジジちゃんの姿が。この椅子は本来、赤ちゃんが座るための椅子ですが…。

ジジちゃんはまるで自分専用の椅子のように堂々と座り込み。まるで「これ自分のですけど？」と言いたそうな表情で正面を見据えていたそうです。小さな体がぴたりとはまっており、妙にしっくりと馴染んでいる様子は見ていて思わず笑みがこぼれますね。椅子のくぼみに見事フィットしているのも、さすが猫といったところです。

赤ちゃん用の椅子を使いこなすジジちゃんに癒された方が続出

まるで自分専用の椅子みたいに、赤ちゃん用の椅子を使いこなしていたジジちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「赤ちゃんグッズは自分のだと思ってますよね」「こういうのは使う時期が短いからネコちゃん使ってくれるなら買った甲斐がありますね」「ドヤ感がたまりません」などの声が多く寄せられていました。

また他にも「うちの子も同じことしている！」といったコメントをしている方も多数。赤ちゃん用の椅子は猫ちゃんたちにとっても座りやすいものなのかもしれませんね。

Threadsアカウント「YORKE&GIGI」では、猫のジジちゃん、ヨークちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も愛らしさ抜群です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「YORKE&GIGI」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。