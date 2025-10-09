大田区で発見！ド派手すぎる“南国ラテン系物件”の家賃はいかに…？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【クセ度☆☆☆】ド派手な激安物件を調査したら、内装が全て南米風でカーニバルだった。」と題した動画を公開。ゴリラさんと宅建士テラさんが、東京都大田区西馬込に存在する、強烈な個性を放つ“南国ラテン系物件”の内見に挑んだ。
物件は築57年の歴史を誇るビルの一室。外観からして黄色い壁やカラフルなタイル装飾が施され、ゴリラさんが「メキシコの記憶が蘇る」と語るほどの異国情緒を醸し出す。エントランスから続く階段も独特なタイルで彩られ、期待感を煽る作りだ。
部屋のドアを開けると、まず目に飛び込むのは大きな窓から差し込む圧倒的な光。壁や床が白で統一されていることもあり、室内は非常に明るく開放的で、ゴリラさんも「好き」と第一印象で心を掴まれた様子。天井が丸みを帯びたアーチ状になっているのも特徴的だ。
キッチンもタイル張りの可愛らしいデザイン。その隣にはなんと洗濯機が収納されており、生活感を隠す工夫も。しかし、その上部に設置された収納棚は、身長180cmのテラさんでも手が届かないほどの高さにあり、ゴリラさんが思わず「収納高ない？」とツッコミを入れる場面も。「バレーボール選手しか届かない」とその難易度の高さに笑いが起きた。
そして、この物件のハイライトはバスルーム。木製の扉を開けると、猫足のバスタブが「真ん中にドカーン」と鎮座。ゴリラさんも実際にバスタブに入り、「足伸ばして入れる」とその快適さに大満足。洗面台や鏡も手作り感のあるタイルで装飾されており、細部にまで強いこだわりが感じられる。
これだけ個性的ながら、家賃は管理費込みで63,000円という驚きの価格設定。動画の最後には、ゴリラさんが「乙女心しかないよ」と力こぶを作りながら物件の魅力を語るなど、遊び心と住み心地が両立した唯一無二の物件の全貌が楽しめる内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
"ゴリラが家を見る番組です。 サブチャンネルではマイホーム購入を検討している方に、役立つ動画(？)を投稿しております。 是非チェックしてください。 "